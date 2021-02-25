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布碌崙7、8大道改單行道 華社質疑

記者顏潔恩／紐約報導
美國亞裔維權大聯盟24日聯合當地居民和商家等人召開記者會，要求市交通局在7、8大道改建單行道提案上行事透明化。(記者顏潔恩／攝影)
美國亞裔維權大聯盟24日聯合當地居民和商家等人召開記者會，要求市交通局在7、8大道改建單行道提案上行事透明化。(記者顏潔恩／攝影)

市交通局(DOT)計畫將7、8大道改建為單行道，以減少交通壅堵，過去幾個月內邀請部分華人組織舉行閉門會議商討；美國亞裔維權大聯盟24日聯合當地居民和商家等人召開記者會，指出該計畫將對8大道華社商業核心帶來很大的衝擊，應考慮更多當地華人的意見，要求當局給出詳細的提案內容。

根據當前信息，日落公園7、8大道39街至66街之間的街區將由雙向車道改為單行道，其中8大道改為北向單行、7大道則南向行駛；提出該計畫的主因是以上大道均處於商業繁華區，雙排停車和卸貨狀況嚴重，造成B70公車經常延遲，也擔心會因此對電單車騎士、路人安全造成威脅。

美國亞裔社團聯合總會主席、美國亞裔維權大聯盟總召集陳善莊表示，當局大約20年前就提出類似計畫，最後沒有實行，現在隨著新移民的加入和商業區的發展，再次提計畫，更需考慮當地居民的看法。

雖部分華人組織參與閉門會議，但他不認為就足夠代表整體社區的意見，為此大聯盟將安排人員挨家挨戶做民意調查，包括詢問對此項目是否知情、同意和建議等，也歡迎民眾致電(929)999-8800發表意見。

亞總會常務會長姜書棟表示，就算當局的出發點是好意，但對8大道交通的這一大整改，會很大牽動當地商民的利益，不應草率行事，何況改成單行車道是否就能解決問題，目前還不明晰。

布碌崙第七社區委員會主席祖尼加(Ceasar Zuniga)提到，去年10月當局透露這個意向，但提供的細節有限；在他看來，3大道發生過多起交通死亡事故、4大道交通維修也未完成，當局卻忽視以上情況，反而急於想解決8大道交通擁堵，讓他對其用心感到懷疑。

在8大道經商16年的林錚表示，去年底法拉盛市中心公車專用道計畫的實行，對緬街商家造成傷害，不想8大道淪為同樣下場；既然當局去年底就萌生此意，為何直到現在都不願告知最直接受影響的當地居民，並採納他們的意見，對此身邊很多商家都表示不理解。

8大道 美國 亞裔

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