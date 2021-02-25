紐約時報廣場訪客回流 無助周邊商機

過去充滿觀光客和街頭藝術家的時報廣場，在疫情後相當冷清。(記者曹健／攝影)

全球觀光產業在新冠肺炎疫情 後幾乎停擺，就連有「世界十字路口」之稱的時報廣場 (Times Square)也不例外，但隨著疫情和緩，造訪人數有增長，從去年3月每日僅有3萬5000人，到去年9月增加至10萬5000人並維持至今；不過，周邊的華裔業者表示，如今旅遊模式不同，加上附近商家未開，難以帶動整個區域發展，即便造訪人數增多，生意未現起色。

時報廣場聯盟代理總裁兼首席營運官哈里斯(Tom Harris)表示，時報廣場在去年3、4月疫情高峰期之間，造訪人數降到谷底，不過從去年9月開始，至今逐步回暖，每天約有10萬5000人造訪，雖然仍比疫情前的人數少了約65%，但與紐約市 其他多個觀光景點相比，該數字表現不俗，讓觀光產業再現曙光。

位於時報廣場附近的餐館Dallas BBQ和Tony's Di Napoli業主魏天森(Greg Wetanson)也支持該項說法，表示看到生意有起色；紐約市於本月中重新開放25%堂食，下周再增加至35%，魏天森則表示，餐館在情人節的周末位置全數被訂滿，來客數也比預期的超過三倍。

不過並非所有位於時報廣場的餐館看到生意起色；在時報廣場附近的中餐館「中國湘」在疫情前有70%到80%收入來自遊客生意，雖然在農曆新年期間生意有起色，但大多數時間仍是冷冷清清。

該餐館員工鄭潘表示，時報廣場的造訪人數即便有增加，但無法得知是真正的觀光客、附近上班族還是居民，且如今觀光客的觀光模式不同，與疫情前遊客多會在景點附近走走看看，疫情後遊客雖然出遊但多採「踩點」方式，到時報廣場看一看、拍個照就離開到下一個景點，如果不是在中心區域的商家，較難吸引顧客。

在紐約市擁有多間禮品店的華裔業者鄧鳳蘭也說，雖然疫情和緩，但仍有許多商店持續關門、未營業，遊客到定點旅遊後，如果看到附近多數商家沒有開，也不會多逗留或停下來逛街，因此無法造福到周邊區域，「光是一個景點的造訪人數增加，對紐約市其他的小商家來說，沒有什麼用。」

根據「紐約市服務業聯盟」(NYC Hospitality Alliance)日前的最新調查數據顯示，全市餐館無力負擔房租者自新冠疫情爆發以來直線攀升，去年12月達到高峰，有超過92%的餐館業者繳不出租金。