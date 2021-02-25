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亞裔女遭噴化學劑 市警亞裔仇恨犯罪工作組調查

記者張晨╱紐約報導
韓裔女子曼哈頓下城被路過車輛噴化學試劑。(取自谷歌地圖)
韓裔女子曼哈頓下城被路過車輛噴化學試劑。(取自谷歌地圖)

曼哈頓下城日前發生一起亞裔女子遭當街噴化學劑的攻擊案件，該名受害者在案犯後並未報警，直到看到了最近多發的攻擊案件報導，才前往轄區分局報案；目前市警亞裔仇恨犯罪工作組(Asian Hate Crime Task Force)已介入此案，並將其列入仇恨犯罪進行調查。

警方表示，案件發生在16日下午，在位於默瑟爾大街 (Mercer St.)交格林街(Greene St.)的西豪斯頓街(W Houston St.)上，一名30歲的韓裔女子被一輛路過車輛中的人無端朝臉噴射了類似胡椒噴霧的化學劑，但她當未立即報警。

市警亞裔仇恨犯罪工作組負責人盧曉士表示，此案中的受害女子是之後看到有越來越多的亞裔遭襲案件，才決定到轄區分局報案，他呼籲民眾若有類似遭遇，「千萬不要覺得說出自己的遭遇沒用，只要你說出來，就一定會有執法行動。」

盧曉士表示，工作組的25名亞裔探員，都是從全市分局及探員小組挑選出來的能人，可說11種不同語言，「他們擁有足夠的背景和技巧，有效地幫助紐約市的亞裔民眾。」凡有涉及亞裔受害者的仇恨犯罪案調查，小組均會派出一名和受害者族裔、語言、文化相似的警員，力求讓受害者高度配合案件調查。

警方現呼籲任何目擊或知曉此案線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 仇恨犯罪 手機

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