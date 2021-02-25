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拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

記者朱蕾╱紐約報導
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

華裔遭受暴力攻擊再發生一起，又是在華人聚居的皇后區法拉盛。一名居住在法拉盛的華裔女子，23日晚在家門前正準備進門時，遭遇一名男子攻擊及搶劫，隨身的手袋被搶走。

影音來源：讀者提供

案發現場附近的監控視頻記錄下整個案發過程；視頻顯示，23日晚9時左右，一名年輕的華裔女子走到位於法拉盛35大道夾林登坊(Linden Place)附近一棟居民樓前，正在低著頭拿鑰匙打開門準備進家時，一名男子走過來，從其身後接近她，然後突然一手抓住華女的衣服，一手抓著她的手臂，用力將她拖倒在地。

緊接著，男子對倒在地上的華女拳打腳踢，揮拳擊打她的頭部和臉部，並用力從華女手中搶走她的手袋；逃逸前，男子還踹了受害人一腳。整個作案過程不到15秒。

視頻還顯示，案發前，受害人已被搶匪跟蹤，搶匪趁受害人最無防備之時突然下手。

受害人隨後向警方報案，並連夜去109分局做筆錄。

向本報提供視頻的知情者表示，治安不靖，每人都可能成為受害對象，華人更易成為犯罪分子作案的首選目標，特別是女性；希望此案能夠讓華人提高警覺性，並做到守望相助，合力防止罪案，保護自己的同時，改善社區環境。

華恩遭受攻擊的案件近期在紐約市頻發；16日在法拉盛街頭就發生一起中年男子馬泰奧(Patrick Mateo)猛力推倒一名中年華裔女性，導致其重傷昏迷的案件；同一天，一名58歲華女在曼哈頓哈林區地鐵站內無故遭人猛擊後腦勺，一名71歲的華裔耆老在時報廣場附近地鐵列車上遭人毆打。

受害人正在開門時，嫌犯在其身後抓住她。(讀者提供)
受害人正在開門時，嫌犯在其身後抓住她。(讀者提供)

華裔 華女 法拉盛

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