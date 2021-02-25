「亞裔心聲」3月6日線上探討仇恨犯罪 籲華裔參與

角聲福音廣場日前宣布將與市府合作，3月6日舉辦線上「亞裔心聲」的對話論壇，呼籲華裔民眾積極參與(陳熾提供)

針對亞裔 的仇恨犯罪 頻發，角聲福音廣場日前宣布將與市府合作，3月6日(周六)舉辦線上「亞裔心聲」的對話論壇，呼籲華裔民眾積極參與，與市府工作人員探討如何避免仇恨犯罪並解決受害人求助無門困境。

角聲福音廣場總監陳熾表示，「亞裔心聲」(The Asian Voices Forum)由角聲與市人權局及市長移民事務辦公室(MOIA)合作舉辦，邀請紐約亞裔律師協會(AABANY)、美華協會(OCA)與菲律賓美國人聯合會紐約分會等組織參與。

根據紐約州州府統計，亞裔占紐約市 人口的13.95%，其中17.64%的亞裔仍貧困線下苦苦掙扎；紐約的亞裔人口除了包括土生土長的紐約客外，還有移民、旅客以及留學生，他們的生活均在疫情中受到重創，去年4月中，全市有14%的亞裔申請了失業金，以維持家中生計。

除了面臨財政與健康危機，紐約亞裔律師協會一份統計顯示，疫情爆發後，針對亞裔社區的仇恨犯罪更是頻發，這些罪案中至少有四起發生在紐約市惡性攻擊案件，因缺乏證據證實是否與仇恨犯罪有關，被告未以相關罪名提告，其中包括遭燒背的89歲耆老與華裔女法官趙艷玲(Phyllis Chu)遇襲案件。

陳熾說，雖然市警總局成立「亞裔仇恨犯罪工作組」，但並未詳細區分一般攻擊與仇恨犯罪的區別，他建議，執法機構應創建社區委員會，以裁決被告是否涉嫌仇恨犯罪，他更呼籲，華裔民眾應積極在論壇發聲，闡述疫情爆發後，包括華裔在內的整個亞裔社區面臨困境。

活動將於3月6日下午2時在線上舉辦，參與網址為http://bit.ly/AsianVoicesNYC，活動提供中文與韓文翻譯，若民眾有意參與論壇，請於3月5日先寄問題至[email protected]。