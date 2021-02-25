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布碌崙華男遭慫恿露鳥 女網友偷拍勒索

記者顏潔恩╱紐約報導
網絡詐騙勒索案件頻發。（美聯社）
網絡詐騙勒索案件頻發。（美聯社）

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華裔男子日前在網上結識一名女子，兩人多次視頻通話相談甚歡，直到一次女子遊說華男在視頻中露出生殖器，秘密拍下後勒索金錢；受害者擔心名聲受損，已轉了逾千元給對方，對方仍繼續變本加厲要錢，受害者最後到轄區市警62分局報案。

根據警方報告，報住Bay Parkway交貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)的一名25歲華男，本月11日到62分警報案，表示不久前在臉書上認識一名女子，兩人起初是純文字聊天，進一步熟悉後就開始視頻；他說兩人的談話從一開始正常聊天到逐漸色情化，女方慫恿他在視頻中露出生殖器官，作為交換她也會展示自己的身材。

華男於是在視頻前露出自己生殖器，不料遭對方全程拍攝下來，女子之後發消息勒索，表示華男不付錢就將影片散播出去；受害者起初打算用錢了事，通過PayPal將一筆1273元款項匯給對方，然而對方食髓知味、繼續勒索。

受害者無奈之下到警局報警，並把對方的資料提供給警方，提到女子的臉書帳戶名為「Profile Kately」，但未透露認識女子多久；警方調查後發現對方居住在菲律賓，因涉及跨國犯罪，調查起來相對困難，但也呼籲知情民眾，或是遭遇類似情況的民眾積極報警。

警方也提醒，網路上存在各式各樣的詐騙手法，欺詐者會想方設法拉近關係，博取民眾的信任，然後再慫恿做出不當行為；在和他人網上聊天時，應時刻保持警惕，發現可疑應立即斷絕聯繫，而且自己的社安號、銀行資料等敏感信息，無論如何都不要透露給他人。

民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華男 臉書 布碌崙

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