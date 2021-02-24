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疫情間的曼哈頓華埠 商家復甦、學生受教都受阻

記者顏嘉瑩／紐約報導
新冠肺炎疫情為曼哈頓華埠帶來前所未有的打擊，除了小商家面臨巨大挑戰外，難以取得政府資源等，都是讓華埠在疫情間難以再站起來的原因。(記者顏嘉瑩／攝影)
新冠肺炎疫情為曼哈頓華埠帶來前所未有的打擊，除了小商家面臨巨大挑戰外，難以取得政府資源等，都是讓華埠在疫情間難以再站起來的原因。(記者顏嘉瑩／攝影)

新冠肺炎疫情曼哈頓華埠帶來前所未有的打擊，曼哈頓第二社區委員會平權工作組(Equity Working Group)23日晚，在線上舉辦「疫情間的華埠」討論會；會上與會者提到，華埠除了小商家面臨巨大挑戰外，由於語言隔閡、缺乏翻譯導致取得政府資源困難等，都是讓華埠從疫情開始至今復甦艱難的原因。

第二社委會委員王志杰(Antony Wong)表示，華埠在去年初就受到疫情影響，小商家原本盼望疫情能盡快結束、回歸正常，沒想到疫情持續一年，華埠缺少在地和遊客生意，再加上外界對亞裔社區的誤解與恐懼，讓華埠缺少人流。

華埠核心街區聯盟(Chinatown Core Block Association)主席李卓勳(Jan Lee)說，華埠有高達85%的公寓為租金管制或穩租房，房東的主要收入都靠一層的商業店鋪租客，疫情減少生意後為這些商業租客帶來很大經濟壓力，除了房租還要負擔地稅，但市府未提供任何地稅減免，成為小商家的巨大負擔，為了維持生意，小商家只能裁員，「在沒有員工上班、造訪華埠之下，問題就像滾雪球一樣，愈滾愈多、愈滾愈大。」

缺乏翻譯也是造成小商家難以獲得資源的原因；李卓勳表示，政府以英文公布資訊，中文譯文通常較慢公布，像是申請紓困貸款等有時效性的資訊，往往華人社區開始注意到訊息，資源已經剩下很少。

華人策劃協會教育與職業服務副主任Kevin Tse說，初、高中生在疫情後線上上課，減少學生社交機會，疫情後恐怕不僅社交能力下降，英文程度也可能受到影響，最終影響學業表現；而且線上教學已經一陣子，仍有許多學生家裡沒有電腦、平板、網路等學習工具，而學校也沒有足夠資金能夠提供每一位學生需要資源，讓他們遇到不少困難。

曼哈頓公立第130小學(PS. 130)校長方Renny則說，華埠有80%的學生採全程線上教學，缺少學生、家長，也是華埠街道冷清沒生意的原因之一；他表示，華裔家庭有許多學生是由祖父母照顧，會採線上上課，主要除了減少把病毒帶回家的風險外，在發生這麼多針對亞裔的歧視案後，祖父母也會擔心送完孩子上課後自己的人身安全。

與會者希望藉由更了解華埠社區在疫情間遇到的各項困難，並討論未來能夠以何種方式，為社區提供更多資源。

華埠 疫情 曼哈頓

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