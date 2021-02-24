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質疑被少數人用來牟利 寇頓反對班森賀建遊民收容所

記者黃伊奕／紐約報導
寇頓(右二)指出，在布班森賀建遊民收容所，問題重重。（記者黃伊奕／攝影）
寇頓(右二)指出，在布班森賀建遊民收容所，問題重重。（記者黃伊奕／攝影）

紐約市計畫在布碌崙(布魯克林)南區班森賀修建一棟全新的遊民收容所，但遭到當地居民堅決反對，州眾議員寇頓(William Colton)23日指出，該遊民收容所無論是土地用途規畫，還是收容所管理機構，都存在各種問題，他要連同當地居民抗議到底。

市府一個月前被爆出計畫在華人眾多的班森賀新建遊民收容所，選址在Bath大道2147號的空地，預計將收容150名男性遊民；該收容所對面就是一間華人經營的老人活動中心，兩條街外則是當地華社繁忙的Bay Parkway商業區，周圍還有無數公校和托兒所等；引起當地民眾強烈不滿，並成立布碌崙南區居民聯盟計畫將反抗進行到底。

寇頓23日舉行記者會，對該遊民收容所表示強烈反對，他指出市府從未遞交相關提案給代表當地的布碌崙第11社區委員會，也沒有向當地居民公開透明地披露這個消息，更沒有徵求民意等；該消息是他與第11社區委員會成員是在無意中得知。

深入調查後寇頓發現該遊民收容所問題重重，該空地現有土地用途規畫並不屬於可建設遊民收容所用地，註明的管理機構為一家有限責任公司，也不具備提供遊民服務的資格；該空地不久前以490萬元售價被轉手，而購買者以通過該遊民收容所每年可獲得50萬元收入，向銀行申請的高達430萬元貸款；寇頓說「這不是遊民收容所，不是這些無家可歸者的家，而是商業，是少數人用來牟利的手段。」

寇頓強調，遊民是現在整個城市的問題，這些遊民理應得到合格的幫助，市府應針對每個遊民面臨的問題提供針對性幫助，無論是就職、醫療還是住房，而非現在以建造遊民收容所為由讓少數人短時間獲得暴利。

市議員崔馬克(Mark Treyger)則將這一切歸咎於市長白思豪(Bill de Blasio)的無能，「白思豪用實際證明了他過去八年執政的失敗，州政府應該立刻收回他建造遊民收容所的權利。」

崔馬克(右三)指市府在遊民處理問題上非常失敗。（記者黃伊奕／攝影）
崔馬克(右三)指市府在遊民處理問題上非常失敗。（記者黃伊奕／攝影）
不少班森賀居民前來對遊民收容所表示反對。（記者黃伊奕／攝影）
不少班森賀居民前來對遊民收容所表示反對。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙 白思豪 華人

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