市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工

市警亞裔玉石協會多名華裔警員日前出席布碌崙華人健康協會的活動，擔任義工向社區派發免費蔬果。(陳麗娜提供)

紐約市 警亞裔 玉石協會(NYPD Asian Jade Society)20多名華裔警員，日前出席布碌崙(布魯克林)華人健康協會活動，擔任義工向社區派發免費蔬果；華康會會長陳麗娜表示，這些警員從紐約市各地趕到羊頭灣華社獻一分力，其中還有部分警員帶著家人來幫忙，在非常時期下向亞裔社區表達關心，令人十分感動。

陳麗娜表示，通過市警61分局與亞裔玉石協會取得聯繫，在最近在羊頭灣華社舉行的蔬果派發活動中，20多名警員從法拉盛、布朗士等地趕過來，其中還不乏退休警員，或是休班後趕來的現役警員，讓她感到驚喜又感動；當天警員派發蔬果時也向民眾噓寒問暖，許多社區民眾事後向陳麗娜說，看見警員們盡心盡力，十分感動。

在新冠疫情 衝擊下，許多在美華人屢屢被針對和歧視，陳麗娜說，亞裔執法人員也不好受，曾有一名華人警察曾跟她分享說，疫情爆發後他也曾被路人大喊「滾回中國」，讓土生土長在美國的他很難過，也因而更明白華社民眾的不安，希望能在疫情之下通過社區活動，向他們傳播正能量。

亞裔玉石協會會長金偉恆當日攜母親等家人到現場幫忙，表示想要以此回饋社區，和社區建造良好警民關係。他說，警員們都想用自己的力量來幫助民眾，未來也會繼續參與類似活動，走入社區和民眾交流，讓他們更進一步認識亞裔警員。