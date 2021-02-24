我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美新冠死亡破50萬 紐約州確診破160萬

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工

記者顏潔恩／紐約報導
市警亞裔玉石協會多名華裔警員日前出席布碌崙華人健康協會的活動，擔任義工向社區派發免費蔬果。(陳麗娜提供)
市警亞裔玉石協會多名華裔警員日前出席布碌崙華人健康協會的活動，擔任義工向社區派發免費蔬果。(陳麗娜提供)

紐約市亞裔玉石協會(NYPD Asian Jade Society)20多名華裔警員，日前出席布碌崙(布魯克林)華人健康協會活動，擔任義工向社區派發免費蔬果；華康會會長陳麗娜表示，這些警員從紐約市各地趕到羊頭灣華社獻一分力，其中還有部分警員帶著家人來幫忙，在非常時期下向亞裔社區表達關心，令人十分感動。

陳麗娜表示，通過市警61分局與亞裔玉石協會取得聯繫，在最近在羊頭灣華社舉行的蔬果派發活動中，20多名警員從法拉盛、布朗士等地趕過來，其中還不乏退休警員，或是休班後趕來的現役警員，讓她感到驚喜又感動；當天警員派發蔬果時也向民眾噓寒問暖，許多社區民眾事後向陳麗娜說，看見警員們盡心盡力，十分感動。

在新冠疫情衝擊下，許多在美華人屢屢被針對和歧視，陳麗娜說，亞裔執法人員也不好受，曾有一名華人警察曾跟她分享說，疫情爆發後他也曾被路人大喊「滾回中國」，讓土生土長在美國的他很難過，也因而更明白華社民眾的不安，希望能在疫情之下通過社區活動，向他們傳播正能量。

亞裔玉石協會會長金偉恆當日攜母親等家人到現場幫忙，表示想要以此回饋社區，和社區建造良好警民關係。他說，警員們都想用自己的力量來幫助民眾，未來也會繼續參與類似活動，走入社區和民眾交流，讓他們更進一步認識亞裔警員。

亞裔 紐約市 疫情

上一則

合理運用預算 斯靜格：紐約有望盡早復甦

下一則

移民改革法案未通過 黃敏儀籲防範移民欺詐

延伸閱讀

守護華埠！東灣台山同鄉會也組建巡邏隊

守護華埠！東灣台山同鄉會也組建巡邏隊
明目張膽偷盜 華埠市民義工合力 竊賊落荒逃

明目張膽偷盜 華埠市民義工合力 竊賊落荒逃
守護華埠！舊金山東灣台山同鄉會也組建巡邏隊

守護華埠！舊金山東灣台山同鄉會也組建巡邏隊
布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡
華康會農曆新年安全講座 3日邀華人局長提醒注意事項

華康會農曆新年安全講座 3日邀華人局長提醒注意事項
曾昌武任61分局副局長 多種語言服務社區

曾昌武任61分局副局長 多種語言服務社區

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
梁彼得案是華人社區大團結下所獲得的第一場勝利。美聯社檔案照

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

2021-02-16 17:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播
余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？

余茂春：中國自己沒底線 別人發聲卻是踩紅線？
特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線
伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損

伍茲開的休旅車救了他？車子翻了幾圈內部無損