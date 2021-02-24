市警亞裔玉石協會華裔警員攜家人 羊頭灣華社做義工
紐約市警亞裔玉石協會(NYPD Asian Jade Society)20多名華裔警員，日前出席布碌崙(布魯克林)華人健康協會活動，擔任義工向社區派發免費蔬果；華康會會長陳麗娜表示，這些警員從紐約市各地趕到羊頭灣華社獻一分力，其中還有部分警員帶著家人來幫忙，在非常時期下向亞裔社區表達關心，令人十分感動。
陳麗娜表示，通過市警61分局與亞裔玉石協會取得聯繫，在最近在羊頭灣華社舉行的蔬果派發活動中，20多名警員從法拉盛、布朗士等地趕過來，其中還不乏退休警員，或是休班後趕來的現役警員，讓她感到驚喜又感動；當天警員派發蔬果時也向民眾噓寒問暖，許多社區民眾事後向陳麗娜說，看見警員們盡心盡力，十分感動。
在新冠疫情衝擊下，許多在美華人屢屢被針對和歧視，陳麗娜說，亞裔執法人員也不好受，曾有一名華人警察曾跟她分享說，疫情爆發後他也曾被路人大喊「滾回中國」，讓土生土長在美國的他很難過，也因而更明白華社民眾的不安，希望能在疫情之下通過社區活動，向他們傳播正能量。
亞裔玉石協會會長金偉恆當日攜母親等家人到現場幫忙，表示想要以此回饋社區，和社區建造良好警民關係。他說，警員們都想用自己的力量來幫助民眾，未來也會繼續參與類似活動，走入社區和民眾交流，讓他們更進一步認識亞裔警員。
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