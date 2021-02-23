小商家受疫情衝擊陷困境 亞美聯盟籲州府減免租金

亞美聯盟和法拉盛的小商家呼籲州府提供商業租金減免等援助項目。(記者朱蕾/攝影)

已持續一年的新冠疫情 讓很多小商家陷入困境，亞美聯盟(Asian American Federation)和小商家代表22日在法拉盛呼籲，州議會應立即立法支持小型企業的商業租金 減免。

亞美聯盟小企業計畫副主任Ahyoung Kim表示，「新冠疫情出現後的近一年裡，我們持續聽到小商家表示，他們維持企業的最大擔憂是支付房租」，該聯盟去年對亞裔 小企業主的調查中，37%的受訪者將租金作為其企業生存的主要考慮因素。

Ahyoung Kim說，疫情讓很多小企業嚴重受損，亞裔小商家尤為嚴重，其中很多沒有資格獲得援助項目，即使獲得一些支持的商家也發現援助仍不夠，「今天，由於當前的房租負擔而擔心企業關閉的法拉盛莫瑞丘(Murray Hill)的商家在店面掛起黑白絲帶，以形象的展現他們的艱難狀況，並敦促民選官員出台為小商家減免租金政策」。

大紐約韓裔協會主席Charles Yoon表示，「街邊店鋪已經奄奄一息，我們現在非常需要減免租金，這樣不僅可以幫助小企業度過疫情帶來的難關，還可為房東提供所需的資金。」

莫瑞丘商家聯盟(Murray Hill Merchants Association)主席Young Hwan Kim表示，此次疫情造成很多商家陷入經濟困境，無法支付房租和員工工資，「我們迫切需要民選官員通過立法，為小企業主提供真正的幫助，這不是小企業和政府之間的問題，而是一個對我們所有人都至關重要的問題。」