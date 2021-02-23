金豐華埠堂食永久關閉 工會抗議 食客搶排隊

金豐大酒樓將永久關閉位於華埠的堂食。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 老牌酒樓金豐日前宣布，將在3月7日永久關閉其位於伊利沙白街(Elizabeth St.)的堂食，可容納千人宴會的三樓大場地將永久退租；不少食客則在得知這一消息後紛紛前往排隊，體驗最後一次堂食；代表酒樓員工的318工會22日表示反對關閉決定，敦促東主重開堂食，但業者指出，新冠疫情 一年來造成的損失已過於巨大，無力繼續經營。

食客曾經所熟知的「新怡東」、「篁上篁酒家」、「新文華閣」等華埠老牌中餐館，在去年就因對前景不抱希望而紛紛宣布結業；自金豐將關閉堂食的消息傳出後，不少食客日前紛紛排隊，想要最後感受一次老華埠的招牌粵菜，「並非再也嘗不到這個味道，但上城分店的感覺是不能和華埠老店比擬的。」

金豐的掌門人藍兆文表示，疫情導致了85%的營業額下滑，無力再承擔三樓超過2萬5000平方呎、能容納千人的室內場地，但後廚還將繼續運營，為戶外用餐及外賣外帶的食客提供美味，具體事宜會進一步通知。

代表酒樓員工的318工會22日表示，工會反對金豐關閉堂食的決定，表示雇主和房東應與工會合作，以確保該餐館繼續在社區中發揮其標誌性作用。

藍兆文對此回應表示，「關閉堂食對我們來說亦是非常難的決定，金豐和員工工會也都有著長期的建設性關係，但現實是殘酷的，我們無法繼續經營，因為損失已經過於巨大。」

作為紐約市 最大的中餐館，金豐的關閉將產生深遠的影響，因為這很可能引發其他商業關閉和逼遷租戶的浪潮，實質上損害了華埠的經濟的命脈。

紐約中華公所主席于金山表示，金豐的關閉代表了餐飲業一個目前無法突破的瓶頸，即使擁有40多年歷史的老店也同樣面臨著嚴峻的挑戰，但「機遇與挑戰並存」，在期望老牌餐飲回歸的同時，相信未來將有更多新血液加入華埠。

華埠商改區行政總監陳作舟對紐約市的大型餐飲前景抱有信心，他表示，許多餐廳仍在疫情的影響下處於冬眠期，但疫情遲早會過去，社團慶祝，舉辦婚禮以及人們聊天飲茶等日常社交活動必定會再次回歸，所以由需求帶動的產業「未來不會那麼絕對。」