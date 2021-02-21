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市交通局「唐人街之道」綠化 將種銀杏和櫻花樹

記者金春香╱紐約報導
「綠化設計」計畫在三角地帶種植銀杏樹和櫻花樹，並設立電子信息屏幕。（市交通局提供）
「綠化設計」計畫在三角地帶種植銀杏樹和櫻花樹，並設立電子信息屏幕。（市交通局提供）

市交通局(DOT)近期在市第三社區委員會會議上介紹「唐人街之道」項目最新設計方案「綠化設計」(Bosque)，是此前提出三個方案中獲得最多支持的一個，將在華埠堅尼路(Canal St.)和巴士打街(Baxter St.)交口處的三角地帶的窄口一邊種植大片樹木，為居民提供充分的綠色空間。

交通局代表指出，在樹木選擇上，將以銀杏樹和櫻花樹為主，在樹木旁邊提供長椅供民眾休憩使用；交通局並計畫在三角地帶的東西向提供至少兩條通道，以便民眾在茂比利街(Mulberry St.)和中央街(Center St.)間穿行。

目前三角地帶上有一個紅色信息亭，交通局計畫將其移除，然後在靠近堅尼路(Canal St.)和獲架街(walker st.)兩邊的櫻花樹前，分別設立電子信息屏幕和多功能座椅；此外還會在整個三角島上布置燈飾，在晚間也能吸引遊客及民眾。

不過也有民眾表示，這個方案雖然比此前的「龍吟」(The Dragons Roar)方案要好，但仍不能體現華埠的文化和歷史；此外也有人提出，三角地帶旁的獲架街應該要封鎖，以避免過多車輛匯入主幹道堅尼路，給本就擁擠的交通帶來更多隱患。

「綠化設計」計畫在三角地帶布置燈飾。（市交通局提供）
「綠化設計」計畫在三角地帶布置燈飾。（市交通局提供）
「綠化設計」計畫在三角地帶種植銀杏樹和櫻花樹，並設立電子信息屏幕。（市交通局提供...
「綠化設計」計畫在三角地帶種植銀杏樹和櫻花樹，並設立電子信息屏幕。（市交通局提供）

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