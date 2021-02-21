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曼哈頓兩橋社區豪宅建案叫停 出現轉機

記者金春香╱紐約報導
上訴法庭推翻兩橋建案叫停判決，開發案再度亮起綠燈。（本報檔案照）
上訴法庭推翻兩橋建案叫停判決，開發案再度亮起綠燈。（本報檔案照）

去年初在紐約州高等法院裁決下叫停，但又被市府再上訴的曼哈頓下東城兩橋社區(Two Bridges)豪宅建案訴訟案，日前在州上訴法院進行審理，本周上訴法院做出裁決，駁回州高等法院的叫停判決，令這一多年來爭議不斷、多方一直在法院不斷上訴的開發案再現轉機；但該判決也令反對者極為失望和憤慨，並表示會繼續抵制建案動工。

兩橋社區豪宅建案申請，於2018年12月在城市規畫委員會(City Planning Committee)通過後，市議長張晟(Corey Johnson)、市議員陳倩雯等同月向市府提訴，要求重新審查建案；下東城鄰里組織(Lower East Side Organized Neighbors)、華人職工會等組織也在紐約州高等法院提出訴訟，要求市府停止三個80層樓高的豪宅開發案。

2019年8月，州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)對市議長的訴訟做出裁決，要求此案必須走「統一土地利用審查程序」(ULURP)，進行公聽和社區審核程序，才可開建；兩橋開發商隨後上訴，州高等法院上訴庭去年9月推翻恩格隆法官的裁決，認為該項目申請不違反任何區畫要求，也不需要特殊許可，不受ULURP的約束。

不過下東城鄰里組織和華人職工會的訴訟直至本周才獲得最新判決，雖然該訴訟於去年2月獲得法官頒布對開發商的禁制令，但上訴法院本周裁決駁回該禁制令，開發案再度亮起綠燈。

原告方對判決感到失望，指出他們的訴訟與市議長訴訟理由不同，是反對市府違反土地使用方面的法規，但法官的判決卻沒有解決市府違反土地規畫法規的問題。

反對者認為，規模過大的豪華高樓破壞社區、令社區貴族化，且高樓遮蔽陽光、空氣等，將對上千居民造成健康危害。

兩橋大廈開發商則堅稱，該開發案將給社區帶來長久利益，會在未來十年內提供更多全新可負擔住房。

紐約州 華人 曼哈頓

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