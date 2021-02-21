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大雪後8大道垃圾桶遭住戶亂倒 街道衛生惡化

記者顏潔恩╱紐約報導
8大道街角公共垃圾桶塞滿垃圾，周邊也有住戶丟棄的垃圾袋。(讀者提供)
8大道街角公共垃圾桶塞滿垃圾，周邊也有住戶丟棄的垃圾袋。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道衛生狀況不理想是常有的事，近來華人居民指出，不僅街道公共垃圾桶被周邊住戶的生活垃圾占滿，接連的降雪影響市府工人的清潔作業，垃圾堆積如山；經常帶領義工在當地掃街的親子互助會會長黃妮可表示，希望民眾自動自發，丟出的垃圾要綑綁好，私人垃圾不要丟進公共垃圾桶，造成垃圾快速堆積。

8大道垃圾問題曾有一段時間因新冠疫情，街道人潮減少而改善，但近來又開始惡化；尤其在55街至60街熱鬧路段，除垃圾桶堆滿垃圾外，周圍還堆滿十多個黑色垃圾袋、丟棄物品和箱子等，明顯是周邊住戶家的私人垃圾。

紐約市近來接連下大雪，造成路面濕滑難行，現在垃圾堆積、占據人行道更多空間，給路人造成更大不便；民眾擔心，接下來恐還有強風來襲，若垃圾還沒處理好，隨著大風四處飄散，衛生狀況會愈發嚴重。

附近居民陳先生表示，垃圾桶經常在下午時就塞滿垃圾，儘管市府多次強調不要將私人垃圾丟在街角垃圾桶，很多居民還是無視；他希望大眾意識到，社區也屬於自己家的一部分，應自覺維護整潔。

對此黃妮可說，造成垃圾堆積如山的原因，可能是大雪的緣故，市衛生局的清潔隊無法按照正常時間表來處理垃圾；但她也說，居民最好不要將私人垃圾丟進社區垃圾桶，否則很快就會堆滿。

另外民眾在丟垃圾時也要自發將垃圾袋綑綁好，除了方便清潔工人處理外，垃圾也不會隨著強風到處飄散，液體也不會流出來，造成垃圾桶或地上髒亂，引來蒼蠅滋生。

8大道 紐約市 布碌崙

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