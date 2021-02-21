強批州長養老院防疫政策 金兌錫爆接葛謨電話威脅 妻哭2小時

州內養老院疫情 醜聞並沒有在州府公布完整數據後平息，很多居民不相信官方死亡統計，要求對州長葛謨 (Andrew Cuomo)問責甚至彈劾。

一直以來強烈批評葛謨的養老院防疫政策的州眾議員金兌錫，20日接受採訪時再次表示，葛謨確實濫用權力，「他打電話威脅我的職業生涯時，我的家人就在我面前，我的妻子在那通電話後流淚兩小時。」金兌錫強調，雖然他並不贊同前總統川普的種種作法，但當司法部要求提交信息和數據時，州府就應該提供，不容置疑。

根據紐約郵報報導，即便在州府公布最新數據後，一些養老院的死亡人數也只增加個位數，與實際不符，如位於Island Park鎮的Grand Rehabilitation and Nursing養老院，此前在州衛生廳網頁上顯示只有一例新冠死亡，在州府公布最新數據後，該數字也只增加了三例。

州府數據顯示，州內有76家養老院的新冠死亡病例不到五起，Grand Rehabilitation and Nursing是其中一家；但住在附近的居民表示，在疫情高峰時期每天都能看到兩到三名養老院老人屍體被推出來。

Island Park鎮去年3月1日至5月31日間，開出35份死亡證明；而在2019年同一時段內，僅開出三份。

此前要求州府公布數據、並將州府告上法院的公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)調查報告顯示，葛謨去年疫情爆發之初，對養老院採取的政策導致至少1000名老人無辜喪命；中心健康政策學者Bill Hammond表示，就算在州府公布數據後，實際數據與紙面上的數據仍有差距。

Theresa Sari的母親在該養老院感染新冠、之後在醫院去世。Theresa Sari表示，醫院在母親的死亡證明上寫錯了養老院名字，這種現象並不罕見，也有更多養老院死者家屬批評葛謨，要求對其問責甚至彈劾。