紐約市五社區接種中心開放 第二劑推遲

紐約市五社區接種中心開放。(市長辦公室提供)

紐約市 五個社區臨時疫苗 接種點於20日在五大區同時開放，而與此同時，由於疫苗的供應有限與運送推遲，一些民眾可能暫時無法接種第二劑疫苗。

當天開放的五個地點將為不到4000名民眾提供第一劑疫苗，並將在三周後重新開放，為同一批人注射第二劑。

開設的五個接種點和營業時間分別為：

布碌崙(布魯克林)皇冠高地第一浸信會教堂(First Baptist Church)，營業時間為上午10時至下午6時。

布朗士 的收穫地社區教堂(Harvest Fields Community Church)，營業時間為上午9時至下午5時。

皇后區牙買加(Jamaica)的艾倫社區老年中心(Allen Community Senior Center )，營業時間為上午10時至下午6時。

曼哈頓華盛頓堡政府樓(Fort Washington Houses)，營業時間為上午9時至下午5時。

史泰登島的中央家庭生活中心(Central Family Life Center )，營業時間為上午9時至下午5時。

但與此同時，一些預計將接種第二劑疫苗的民眾將不得不再等一段時間，市醫院已電話通知那些預定於20日接受第二次疫苗的人預約已經被推遲；紐約市府表示，推遲發貨已經使整個疫苗接種工作陷入停滯。