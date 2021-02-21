約約市新開2疫苗接種點 全州規模最大 每天3000劑

紐約市20日首劑疫苗不足1000，第二劑則超11萬。(市長辦公室提供)

紐約市 也沒有停止接種疫苗 的腳步，布碌崙 (布魯克林)和皇后區在24日將新開兩個疫苗接種點，民眾於20日開始便可預約。

皇后區接種點位於牙買加(Jamaica)的約克學院(York College)，布碌崙的接種點位於艾福斯學院(Medgar Evers College)。兩個接種點的疫苗均為聯邦政府單獨提供，聯邦政府也將派人手參與運營。

兩個接種點每天預計接種3000劑，將成為全州規模最大的接種點，但只限特定郵編號居民可以預約。

約克學院僅接受以下合格郵編預約： 11418、11419、11420、11435、11436、11439、11432、11433、11434、11423、11412、11413、11427、11428、11429、11411、11422、11691、11692、11693。

艾福斯學院僅接受以下合格郵編預約：11206、11221、11216、11238、11225、 11213、11233、11207、11208、11236、11212、 11203、11226、 11210。

根據紐約市官方數據顯示，截止20日，全市首劑疫苗供給不足1000劑，但第二劑則超過11萬。

由於全市的疫苗供給來自州府，州府則表示，因全國暴雪極寒天氣的影響將推遲發貨。

州長葛謨(Andrew Cuomo)19日表示，本應在周一裝運的疫苗均被推遲，周二和周三僅有限數量的輝瑞疫苗離開裝運設施。

而市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，希望州府可以退出這個由上至下的疫苗分發運送過程，而是讓疫苗直接運往紐約市。

根據市府數據顯示，截止20日，第二劑疫苗有超過11萬劑的供給，白思豪一直希望用作第一劑率先給耆老等弱勢群體接種，但一直遭到州府和聯邦的拒絕。