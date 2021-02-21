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布碌崙華女身分被盜 莫名遭追討4萬元貸款

記者顏潔恩／紐約報導
民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩/攝影)
民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華女日前遭到身分盜竊，儘管未經營生意，卻在近日遭到貸款公司追討一筆4萬元借款，才發現身分被盜用，報警處理；轄管當地的市警62分局呼籲民眾提高警惕，遇到類似情況積極報案。

據警方紀錄，報住在Wallaston Ct交66和67街的一名39歲華女本周到警局報案，表示最近收到貸款公司發來一封信件，指她此前從該公司貸款4萬4200元，未按照規定支付每月款項，因而要追回這筆錢。

但受害者從未申請貸款，也沒在經營生意，立即撥給該公司了解情況；對方員工稱有人通過其身分信息，在去年8月7日向該公司申請一筆商業貸款，建議她若不是本人申請，應立即到警局報案；受害者目前已將手上的證據交給警方調查，她說這筆貸款紀錄已出現在其報告評分(credit score)的報案中，十分擔心會影響信譽。

警方表示，社區身分盜竊案並非鮮事，不法分子極大程度是通過偷取住家信件來非法獲得民眾的個人資料；為了避免這個情況，居民可使用帶鎖的郵箱，寄信時盡可能放到郵政局的郵筒，更有保障，平時在家門外看見可疑的身影也可報警。

貸款 華女 布碌崙

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