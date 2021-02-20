眾議員譚杜喜會華媒 籲加強警力護社區

今年剛上任的布碌崙貝瑞吉和史泰登島的共和黨籍州眾議員譚杜喜19日與華文媒體線上見面，探討華社關心議題。(視頻截圖)

今年剛上任的布碌崙(布魯克林)貝瑞吉和史泰登島的共和黨籍州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)19日與華文媒體線上見面，探討華社關心議題；他反對保釋法、紐約市 警警務改革，和大多華人 有相同見解，也認為打擊針對亞裔 仇恨犯罪的方法是增加社區警力、提高刑罰，讓不法分子不敢再犯罪。

譚杜喜曾任史泰登島地區助理檢察官，負責過多宗引人注目的案子，他表示父母是希臘難民，也是逃離來美尋找「美國夢」，跟華人一樣有著移民背景；他說因不滿紐約州通過保釋改革法案，讓更多危險分子流放回社區造成威脅，決定出來參政，希望通過政治力量打造安定社區。

自新冠疫情爆發後，亞裔屢屢成為仇恨犯罪的目標，譚杜喜表示他擔任檢控官時就處理過不少類似案件，對他來說不管什麼程度的仇恨言論都不能被容忍；他也提到市府去年削減警務經費非明智之舉，街上少了警察的巡邏就會造成社區不安全。

為此他認為市府要維護亞裔的安全，首先就要在社區注入更多警力，被捕的仇恨施暴者一定要加重刑罰嚴懲，才能有效杜絕犯罪。

譚杜喜說，他不想成為僅是到華社露面拜票的民選官員，希望能真正做事，推動華人參與主流政治；他認為華人必須意識到，不僅是教育議題該得到關注，政治也對他們有很大的影響，過往他曾和小商家和屋主接觸，多數對法律和政治不熟悉而吃虧。

譚杜喜去年獲得前任總統川普的背書支持，當被問及是否還支持川普時，他回應「支持美國總統」，現在是完全認可拜登總統；他也表示，相信無論持何黨籍，民選官員都是想要為社區做事，因此他也會和民主黨同事一起為社區發展而努力。

譚杜喜目前在史島和貝瑞吉均設有辦公室，儘管暫時因經費有限，未能聘請華人助理，但仍有通曉華文的外族裔助理，並有州眾議會少數黨(共和黨)的華裔社區聯絡員狄鐘琪協助問題；民眾可撥打電話至(718) 987-0197求助或提意見。