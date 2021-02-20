紐約客談／擴大堂食 老牌中餐館的無奈

新冠疫情 已在無形中改變了所有人的生活，許多行業的經營模式也隨之改變，州長葛謨(Andrew Cuomo)19日宣布，紐約市 餐廳堂食從下周五(26日)起客容量可增至35%，但華埠 老牌粵菜館金豐卻在同日宣布，將在3月7日永久關閉華埠本店的堂食，三樓曾為無數社區組織舉辦活動的大型場地將永久退租。

這不禁讓人想到，從去年堂食被屢次關閉時業者們的極力反抗，到如今是「你宣布擴大，我也不稀罕開」的態度，究竟是什麼原因造成此種局面？

長期以來，多數華裔業者對於政府政策的改變，常抱持其表達不滿的消極態度，不如在困境中求變，殺出生存活路，絕望與希望共存。然而，疫情帶來的影響是多方面的，而每間餐廳的經營模式和傳統，也非一日便可革新的。

政府的防疫規定，加上堂食的嚴格限制，讓大型餐廳面臨更嚴峻的挑戰。

金豐在一封聲明中表示，疫情導致營業額下滑了85%，無力再承擔三樓超過2萬5000平方呎、能容納千人的室內場地，但後廚還將繼續運營，為戶外用餐及外賣外帶的食客提供美味，具體事宜會進一步通知。

現在看來，雖然其上東區的分店未受影響，金豐也稱將繼續在華埠尋找新的場地以繼續經營，但無人知曉這家屹立了40年之久的餐廳將去向何處。

一些新興餐廳可以順勢快速轉型，而一些傳統餐廳因地理位置和多年的經營模式，無法在突如其來的變化中做出反應；但古語稱，百足之蟲死而不僵，依然希望這些老味道能找到新出路，立住中餐行業的脊梁。

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