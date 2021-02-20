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「歡迎來華埠！」名人帶你吃美食、逛特色店家

記者顏嘉瑩／紐約報導
為了幫助華埠社區更快從疫情中復甦，社區推出許多活動吸引民眾到華埠消費。(記者顏嘉瑩/攝影)
為了幫助華埠社區更快從疫情中復甦，社區推出許多活動吸引民眾到華埠消費。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠受到新型冠狀肺炎疫情影響最深，為了幫助小商家更快從疫情中復甦，社區推出許多活動吸引民眾到華埠消費，近日社區組織「歡迎來華埠」推出「跟著某某在華埠的一天」(A Day in Chinatown with…)系列，邀請名人推薦華埠美食地圖，包括喜劇演員錢信伊(Ronny Chieng)和美食作家Christine Wong等人，從餐館、消費到美容，積極推銷社區特色店家。

這個由「歡迎來華埠」推出的華埠小企業目錄，能夠吸引更多人了解社區有什麼特色店家，進一步到社區觀光消費；該組織表示，許多外族裔到華埠都只認識部分店家，但他們不知道華埠除了美食、禮品，還有更多點心店、特色小店和藝品店等，希望能趁農曆春節剛過、疫情和緩之際，讓外界跟著名人的腳步一起逛華埠，進而愛上這個社區。

在疫情前抨擊外界對華裔社區恐懼的錢信伊，獲邀為該系列的首名嘉賓；他表示民眾到華埠時，可到「46號美食店」、「美麗華」吃香港奶茶配雞尾包，再到「永安和」選購禮品，逛完街後可以在「99號餐廳」享用火鍋燒烤，最後再到喜士打街(Hester St.)的「Relaxing Station」按摩店，享受舒服的推拿按摩。

名人除了介紹自己喜歡的店鋪，也會聊一聊他們的故事；錢信伊說，他從來就不懂為何99號餐廳的英文是「99 Favor Taste」而不是「99 Flavor Taste」，不過他喜歡在吃完火鍋後，全身聞起來像是剛剛吃完的火鍋味，如此能夠提醒他是如何度過一個美好的晚上，並且在地鐵上誘惑其他人。

以健康飲食為名的美食作家Christine Wong，則推薦「宏安」、「富貴樓」(Dim Sum Go Go)等小吃餐廳，另外她也推薦位於披露街(Pell St.)上的髮型屋；她表示自己到「嘉麗髮型屋」理髮已多年，她的髮型師有55年的剪髮經驗，每次剪完頭髮都受到好評，而且每次只要15元，「是最好的投資」。

更多名人推薦店舖和細節，可上網站https://www.welcometochinatown.com/查詢。

「歡迎來華埠」推出「跟著某某在華埠的一天」系列，邀請名人推薦華埠美食地圖。(歡迎...
「歡迎來華埠」推出「跟著某某在華埠的一天」系列，邀請名人推薦華埠美食地圖。(歡迎來華埠提供)

華埠 疫情 地鐵

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