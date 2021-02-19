華美協進社青雲獎 表彰5華人

華美協進社社長賀志明在線上頒獎典禮致詞。（視頻截圖）

華美協進社(China Institute)17日晚在線上舉行年度青雲頒獎典禮(Blue Cloud Award)，向五名來自文化、商業和藝術領域的華裔傑出人士頒獎。

五名獲獎者中三位是來自香港 不同領域的翹楚，分別為香港交易所董事會高級顧問李小加(Charles Li)、恒隆集團董事長陳啟宗(Ronnie Chan)，以及國際電影巨星成龍；另有聚焦中國 的英文網站「SupChina」創始人鄭安瀾(Anla Cheng)及法國奢侈品牌Kering大中華區總裁蔡金青。

華美協進社社長賀志明(James Heimowitz)表示，雖然因疫情 頒獎典禮在線上舉行，但他們持續表彰對美中關係做出貢獻者的決心沒有改變，在當下兩國處於低谷時期之際，舉行此典禮更是希望呼籲更多人盡己所能推動兩國關係積極前進，增進兩國人民間的信任。

由於三名獲獎者都來自香港，典禮上特別播放介紹香港的短片，並邀請香港赤煉鼓樂團(The Refiner Drums)進行擊鼓表演，成龍在接受頒獎時表示，希望疫情過去後，這個世界能繼續充滿愛與和平。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)、市議員陳倩雯、中國駐紐約總領事黃屏、香港駐美國總經濟貿易專員麥德偉也都在線為典禮致詞。

青雲獎始於1984年，每年都會為在藝術、文化、慈善、商業和教育領域對兩國關係做出貢獻的人士頒獎。