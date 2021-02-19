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線上迎春 醫師合唱明天會更好

記者牟蘭／紐約報導
亞美醫師協會連同第一保健日前舉辦線上春晚，邀請協會的醫生代表在雲端帶來舞蹈、鋼琴演奏以及合唱等表演。(視頻截圖)
亞美醫師協會連同第一保健日前舉辦線上春晚，邀請協會的醫生代表在雲端帶來舞蹈、鋼琴演奏以及合唱等表演。(視頻截圖)

亞美醫師協會聯合第一保健，日前舉辦線上春節聯歡晚會，邀請協會的醫生代表在線上帶來舞蹈、鋼琴演奏以及合唱等表演，並由一曲「明天會更好」的合唱作為結尾，感謝醫護人員在過去一年的無私奉獻，盼望疫情早日結束，生活恢復正軌。

本次雲端慶春節活動於17日在線上舉行，吸引900餘人觀看；演出由醒獅隊錄製的祥獅獻瑞開場，隨後帶來亞美醫師協會的醫生錄製的祝福短片，協會會長和行政總裁劉季高說，協會從去年1月開始向中國武漢市募捐防疫物資，3月再為紐約的醫護人員募集所需物資，支持醫護人員抗疫。

劉季高說，除了捐贈外，協會還在疫情高峰期，以自費的方式在包括華人社區的多個地區建立新冠流動檢測點，避免疫情蔓延；他期盼新冠疫情早日結束，祝福所有人身體健康，不再受疾病的困擾。

多位醫生及其家屬在雲端演出中展示才藝，劉季高帶來書法表演，亞美醫師協會健身隊帶來桑巴舞表演，還有醫生與家屬帶來歌唱與鋼琴表演等；晚會還邀請慈濟手語團隊帶來「大愛讓世界亮起來」以及「慈濟長島青少年管弦樂團」帶來「恭喜恭喜」與「讓愛傳出去」表演。

演出以亞美醫師協會的首席營運長沈卉與第一保健市場總監王惠嶽領銜多位醫生帶來的「明天會更好」合唱結束，他們藉由這首歌曲感謝前線醫護人員，去年冒著生命危險搶救病患，並期盼民眾早日接種疫苗。

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