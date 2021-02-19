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法拉盛推華女致昏迷嫌犯落網 竟只輕罪送辦

記者牟蘭／紐約報導
涉嫌在法拉盛攻擊華裔女子的嫌犯已被警方逮捕。(紐約市警提供)
涉嫌在法拉盛攻擊華裔女子的嫌犯已被警方逮捕。(紐約市警提供)

在法拉盛街頭猛力推倒一名中年華裔女性導致昏迷的中年男子馬泰奧(Patrick Mateo)，18日被市警109分局警員在其家中拘捕，以涉嫌三級攻擊的輕罪移送法辦；警方表示，嫌犯與受害華女因購物時插隊發生口角，雙方發生肢體衝突，不屬於仇恨犯罪；受害人的家人則表示不滿，要求警方釐清一般攻擊與仇恨犯罪的區別。

(影音來源：受害人家人)

根據市警18日消息，47歲的馬泰奧因涉嫌16日的一起攻擊案，於18日上午8時左右在家中被捕；警方表示，受害人被嫌犯推倒後受傷送醫，但根據案情的起因和經過，並非針對亞裔的仇恨犯罪。

馬泰奧以涉嫌三級攻擊的輕罪與一項二級騷擾的違規，被移送檢方起訴；警方紀錄顯示，馬泰奧曾於2014年在曼哈頓地鐵因非法持有刀具被捕，並於2017年在皇后區的目標百貨(Target)因盜竊，再次被警方逮捕。

根據受害人子女17日的社群媒體，16日下午2時到4時期間，他們的母親在法拉盛緬街交羅斯福大道的人行道上，被一名大喊歧視亞裔言語的中年男子推倒後，嫌犯逃之夭夭；社群媒體的視頻顯示，受害人被推倒，撞到旁邊的報紙售賣機。女子的家屬說，她倒地後昏迷不醒，送醫搶救近五個小時，額頭縫了十針左右，情況才穩定。

案件發生後，國會眾議員孟昭文與市議員顧雅明等，在社群媒體轉發警方發布的通緝嫌犯信息，批評近期針對亞裔暴力犯罪，並呼籲民眾一旦看到疑似嫌犯，要立即聯繫警方；亞裔名人林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)也在網絡聲援，譴責近期針對亞裔的仇恨犯罪。

嫌犯被捕後，受害人的兒子陳石來(Slate Chen，音譯)在社群媒體上表示，他理解警察的工作，但希望執法人員釐清仇恨犯罪與一般攻擊的區別，「證人與證據都很重要，請盡所能調查」。

一項統計顯示，從新冠疫情爆發以來，亞裔社區遭受的仇恨犯罪激增，紐約市2020年發生的針對亞裔的仇恨犯罪，比前一年增加九倍，但根據紐約市警日前公布的一份資料顯示，全市去年共有27起仇恨犯罪，較前年同期成倍增長，但只有三起相關罪案，被裁定為是針對亞裔的仇恨犯罪。

涉嫌在法拉盛攻擊華裔女子的嫌犯已被警方逮捕。(取自受害人家人臉書)
涉嫌在法拉盛攻擊華裔女子的嫌犯已被警方逮捕。(取自受害人家人臉書)

仇恨犯罪 亞裔 社群媒體

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