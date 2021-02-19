在美養兒育女 切勿亞洲式體罰

華人 新移民父母在美養兒育女，親子之間的關係，比起其他族裔更易出現代溝，很大原因就是兩代人在成長過程中的文化理念有巨大差異。「慈母多敗兒」、「棍棒底下出孝子」是中華育兒傳統，華人順理成章覺得孩子做錯就該被懲罰，但從前那套打罵方式，根本不被事事講人權的美國 接納，體罰子女的家長甚至會有牢獄之災。

很多華人家長以為，給子女的愛就是「三餐溫飽、提供學習機會」，卻忘了孩子作為少數族裔身在美國，心中也有衝突和掙扎；忙著賺錢養家的家長不了解孩子精神世界與需求，沒有妥善溝通，矛盾難免日益加深。

面對這樣的局面，家長除了花時間與子女溝通、尋求心理諮詢專家介入外，確實沒有其他可靠方法，但切忌使用打罵的教育 方式。

很多家長辯解，「我只是舉起東西輕輕的拍打孩子一下，那算是虐童嗎」？「我的語氣只是大聲了一點，那就叫恐嚇嗎」？「以前我爸媽對我更嚴厲，我現在對孩子的根本不算什麼」。

確實，在華人社會，前人的育兒方式更可怕，現在看來是妥妥的虐待沒錯；但至少當時大家都可以這麼做，沒有人會單獨被譴責。

而現在的生活地點、國情和時日都不同以往，美國孩子不用忍受家長的體罰，有的是辦法讓父母翻不了身；只要一次向兒童福利和保護局(ACS)舉報，父母立即被兒童劇粘上，有口也難辯。

華人要意識到自己已經離開了家鄉，那些「小時候都是這樣被打出來」的想法要停止，因為孩子原本就在不同的環境下成長；美國人的教育觀念不能僅供參考，是鐵定要執行的。

（紐約客談，每周二至周六見報。）