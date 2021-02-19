我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

拜登稱上任沒疫苗 川普嗆精神失常

報警新生兒失蹤 布碌崙母認將嬰棄垃圾桶

記者顏潔恩／紐約報導
居住在康尼島西28街一棟政府樓的27歲母親承認棄嬰在垃圾桶。(取自谷歌)
居住在康尼島西28街一棟政府樓的27歲母親承認棄嬰在垃圾桶。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)康尼島一名母親17日報警稱，她的新生兒突然失蹤，經警方介入調查後，母親承認將嬰兒丟棄，警方最終在其住家附近的垃圾桶內找到已斷氣的嬰兒；該名母親目前遭到調查中，將面臨遺體處理不當(improper disposal of human remains)罪名。

這名27歲的母親居住在康尼島西28街的一棟紐約市房屋局(NYCHA)的政府樓內；她在17日下午4時50分左右報警稱，剛出生不久的嬰兒突然離奇失蹤，請求警方幫忙尋找。

當60分局警員抵達現場時，多番詢問該名母親，最終她招架不住，承認自己把孩子丟在附近的垃圾桶；等到警方找到該名嬰兒時，發現其已經失去意識，該名母親的身分暫未公布，但她已送往60分局接受調查。

一名警方消息透露，該名母親是在本月初生下寶寶，在審問過程中，她曾提到是男友將嬰兒丟掉；然而她也疑似有精神問題，該案目前還在進一步調查中，她現在至少面臨一項遺體處理不當罪名，而嬰兒遺體也將進行解剖，以確定造成死亡的主因。

跟該母親居住在同一層樓的朋友接受採訪表示，她給人的形象一直是「冷靜、鎮定的」，尤其很仔細照顧另一名三歲女兒，「所以我不相信，我完全想像不到她會做這樣的事(棄嬰)」；但被問及是否認識她的男友時，該名朋友回應並不知道。

康尼島 紐約市 布碌崙

上一則

憂地鐵捅人重演 華人反對班森賀建遊民收容所

下一則

華美協進社青雲獎 表彰5華人

延伸閱讀

華男精神病發作 布碌崙街頭狂甩垃圾 華警安撫送醫

華男精神病發作 布碌崙街頭狂甩垃圾 華警安撫送醫
布碌崙華男用鞋拍打兒子嘴巴 涉虐童被捕

布碌崙華男用鞋拍打兒子嘴巴 涉虐童被捕
1成紐約客已打1劑疫苗 將為老人上門服務

1成紐約客已打1劑疫苗 將為老人上門服務
布碌崙華人染疫不自知 都槲同鄉會增設檢測點

布碌崙華人染疫不自知 都槲同鄉會增設檢測點
參選紐約市議員 3福州子弟向華社拜年

參選紐約市議員 3福州子弟向華社拜年
紐約市復甦第一步 曼哈頓、布魯克林出現最大房市漲幅

紐約市復甦第一步 曼哈頓、布魯克林出現最大房市漲幅

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%