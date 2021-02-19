報警新生兒失蹤 布碌崙母認將嬰棄垃圾桶

居住在康尼島西28街一棟政府樓的27歲母親承認棄嬰在垃圾桶。(取自谷歌)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 一名母親17日報警稱，她的新生兒突然失蹤，經警方介入調查後，母親承認將嬰兒丟棄，警方最終在其住家附近的垃圾桶內找到已斷氣的嬰兒；該名母親目前遭到調查中，將面臨遺體處理不當(improper disposal of human remains)罪名。

這名27歲的母親居住在康尼島西28街的一棟紐約市 房屋局(NYCHA)的政府樓內；她在17日下午4時50分左右報警稱，剛出生不久的嬰兒突然離奇失蹤，請求警方幫忙尋找。

當60分局警員抵達現場時，多番詢問該名母親，最終她招架不住，承認自己把孩子丟在附近的垃圾桶；等到警方找到該名嬰兒時，發現其已經失去意識，該名母親的身分暫未公布，但她已送往60分局接受調查。

一名警方消息透露，該名母親是在本月初生下寶寶，在審問過程中，她曾提到是男友將嬰兒丟掉；然而她也疑似有精神問題，該案目前還在進一步調查中，她現在至少面臨一項遺體處理不當罪名，而嬰兒遺體也將進行解剖，以確定造成死亡的主因。

跟該母親居住在同一層樓的朋友接受採訪表示，她給人的形象一直是「冷靜、鎮定的」，尤其很仔細照顧另一名三歲女兒，「所以我不相信，我完全想像不到她會做這樣的事(棄嬰)」；但被問及是否認識她的男友時，該名朋友回應並不知道。