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憂地鐵捅人重演 華人反對班森賀建遊民收容所

記者顏潔恩／紐約報導
市府有意在布碌崙班森賀華社建遊民收容所。(記者顏潔恩／攝影)
市府有意在布碌崙班森賀華社建遊民收容所。(記者顏潔恩／攝影)

在紐約市A線地鐵連捅四名遊民、致兩人死亡的嫌犯羅培茲(Rigoberto Lopez)，近日被指出他曾居住在布碌崙(布魯克林)遊民收容所；消息一出，更讓與市府反抗在班森賀華社建收容所的華人民眾感到恐慌，害怕類似的情況會在社區發生，對當地居民和小孩安全構成威脅。

21歲的羅培茲涉嫌在14小時內連續捅傷地鐵內四名遊民，並造成兩人死亡，於13日深夜在曼哈頓西186街交奧杜邦大道(Audubon Ave)被抓獲，遭控謀殺與企圖謀殺等多項罪名；目前他在曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)接受精神鑑定後，被法院裁定不得保釋。

在班森賀收容所議題上，與反對民眾站同一陣線的州眾議員寇頓(William Colton)18日指出，羅培茲曾居住在布碌崙Gowanus社區Butler街279號，由汽車旅館改建的一個遊民收容所內；認為該案件的嚴重性應該讓市府注意到，在社區隨意建收容所並非是件容易事。

寇頓憤怒地指出，羅培茲在涉及這次捅人案件前，曾四次攻擊他人被捕，一次還襲警；不僅如此，作為一個曾經入住精神病院的患者，為什麼市府仍安排他居住到收容所，而不是留在醫院接受治療。

他強調，市府至少要向社區提供詳細的方案，列明怎樣確保遊民遵守所有規定、市府採取的安全措施等，若能向社區保證安全，才有資格繼續討論該計畫的可行性。

班森賀華人目前已成立「布碌崙南區社區聯盟」(South Brooklyn Community Coalition)，專門反對遊民收容所在當地建立，最近也積極進行會議，希望更多華人可發表意見。

聯盟成員黃女士表示，遊民經常出入在社區，本就讓社區居民感到不安心，最近又爆出駭人的攻擊案，讓身為商家和家長的她，感到更害怕；「這種事哪怕只發生一次就好，人命說沒就沒了」，黃女士說，很多華人父母平時忙於工作，所以尤其擔心孩子在社區走動遭遇攻擊，這也更堅定她一定要反對該計畫的決心。

華人 布碌崙 地鐵

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