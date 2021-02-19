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亞裔頻遭暴力攻擊 紐約市長參選人齊聲譴責

記者金春香／紐約報導
市立大學新聞學院少數族裔與社區媒體中心舉行的市長參選人論壇上，多名參選人譴責仇恨攻擊亞裔現象。（視頻截圖）
市立大學新聞學院少數族裔與社區媒體中心舉行的市長參選人論壇上，多名參選人譴責仇恨攻擊亞裔現象。（視頻截圖）

近日來包括紐約市在內的全美多地亞裔遭受惡意攻擊案件頻發，多名市長參選人和曼哈頓地區檢察官參選人18日紛紛譴責，表示作為民選官員，應該以身作則嚴厲指責歧視和攻擊現象，與受攻擊對象站在一起，深入其社區溝通和搭建理解橋梁，並實施相應改進措施。

在市立大學新聞學院少數族裔與社區媒體中心舉行的市長參選人論壇上，市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)、前聯邦住房及城市發展部長多諾萬(Shaun Donovan)和市議員萬齊家(Carlos Menchaca)都指出，近日來系列仇視攻擊亞裔案件，讓他們回憶起九一一事件爆發後，紐約市的穆斯林群體也遭受嚴重歧視和攻擊。

在人權問題領域有一定經驗的威利表示，政府官員的言行對民眾有很重要影響，這一年來亞裔受到歧視和攻擊，在很大程度上是被前總統川普的反亞裔、反華裔言論激發；她強調，若當選市長，會堅持深入亞裔社區，正如多年來穆斯林社區也深受歧視和攻擊，需要領導者正視該問題，到社區內溝通和樹立積極交流的榜樣一樣，亞裔需要一名願意到社區內親自對話、指出問題、努力打破刻板印象、搭建各社區間橋梁的市長。

多諾萬表示，作為市長，應該敢於對任何仇恨攻擊問題發出反對聲，並針對社會上的不平等和歧視現象做出相應的政策改進。

萬齊家則指出，市府應該為亞太裔社區組織提供更多支持和資源，在這些最了解社區的組織的帶領下，為受攻擊社區提供移民、法律等系列幫助。

曼哈頓地區檢察官參選人梁露希(Lucy Lang)18日也發布打擊仇恨犯罪計畫，承諾當選後會在辦公室內設立專門處理仇恨犯罪的隊伍，深入亞裔社區，設立無語言障礙的舉報機制，鼓勵民眾勇敢舉報仇恨犯罪。

亞裔 歧視 紐約市

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