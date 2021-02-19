防疫不足 紐約州檢察長提訴亞馬遜

亞馬遜位於史泰登島的分發中心。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)17日對亞馬遜 公司提出訴訟，指出亞馬遜未能在疫情 期間為其紐約工廠員工提供充足的安全措施保證，「公然無視健康和安全要求」，且在疫情期間非法解雇和懲罰多名因無法安全工作而發出反對聲音的員工。

詹樂霞表示，儘管亞馬遜及其首席執行官在疫情中賺取數十億元，但公司員工卻不得不一直忍受危險的工作環境，亞馬遜位於史泰登島的分發中心和位於皇后區的配送中心有5000多名員工，其中大多數在疫情期間都屬於必要領域員工，但亞馬遜卻沒有實施恰當的接觸與跟蹤制度，且工作環境的清潔工作也遠遠不能夠保證員工安全防範病毒傳播。

史泰登島工廠有至少250名員工新冠病毒檢測呈楊陽性，其中90多人在通知公司確診後七天就重新回到工作崗位，還有一人因感染新冠死亡。

起訴書指出，亞馬遜沒有在收到員工陽性病毒結果後關閉工廠的任何部分進行清潔和消毒，且為了保證公司繼續獲得超額利潤，而在生產期間同功減料，在疫情期間亞馬遜的利潤高達1300億元。

此外，亞馬遜非法解雇組織員工對工作條件進行抗疫的人員，亞馬遜的一系列行為都違反紐約州 勞工法。

詹樂霞要求亞馬遜更改相關政策，充分保證員工的安全與健康，並對被解雇的員工進行精神賠償和恢復原職。