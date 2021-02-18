史島華裔外賣郎 遭4非裔青少年持刀搶劫打傷

涉嫌在史泰登島持刀搶劫華裔外賣郎的四名非洲裔青少年。(市警提供)

史泰登島 去年11月發生一起針對華裔 外賣郎搶劫案，受害者送餐時遭四名青少年持刀搶劫，頭部還被重擊一拳，匪徒搶走價值15元的餐點；警方17日對四名嫌犯發出通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

該案件發生於去年11月23日晚9時，28歲的外賣郎當時拿著餐點送至島上一名顧客的家門前，他在街上行走時突然迎面而來遇上四名青少年；其中一人直接出手揮向受害者的頭部，另一人則亮出一把刀子，威脅他若不交出餐食，就要刺他。

受害者立即將手上價值15元的餐食交給對方，四人隨即往未知方向逃逸；受害者在路人的幫助下報警，儘管頭部被打的疼痛，還是拒絕去醫院接受治療。

經過兩個多月的調查，警方循著線索在Richmond Terrace一棟公寓內，通過監控錄像取得四嫌的樣貌，形容他們是十多歲的非洲裔青少年。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。