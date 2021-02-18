我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

華男精神病發作 布碌崙街頭狂甩垃圾 華警安撫送醫

記者黃伊奕╱紐約報導
布碌崙兩名警員正在現場安撫在街頭發狂的華男(右一)。（讀者提供）
布碌崙兩名警員正在現場安撫在街頭發狂的華男(右一)。（讀者提供）

疫情期間不少民眾心理健康亮起紅燈，16日晚布碌崙(布魯克林)8大道就有一名華裔男子因精神疾病惡化，突然發狂，將街頭垃圾瘋撒，最終警方到場，將華男送醫治療。

據悉，該名華男居住在8大道交59街附近，受精神疾病困擾已久，時常獨自在街頭遊蕩，但16日突然發狂；目擊者稱，該名男子當時大叫，提起原本已打包好放置在街角的垃圾，站在路中心不斷狂甩，嚇得周圍民眾落荒而逃。

民眾報警後，市警72分局多名警員快速前往，其中華裔警員李启中用中文安撫華男情緒，同時等待醫護人員，將男子送上救護車。

李启中指出，8大道華社周圍有不少精神疾病患者，疫情期間一些患者的情緒明顯變得更容易激動；如果患者沒有破壞行為，就不在警方管轄範疇，但一旦出現破壞或傷人行為，警方就會涉入，必要時送醫或拘捕。

紐約兒童中心社工督導黃峰滔指出，疫情之前就有數據統計，在美國30%人群曾被抑鬱症或焦慮症等精神疾病困擾，其中65歲以上亞裔女性患上精神疾病的比例最高，此外青少年在全美自殺人群中也占有非常高的比例。

新冠疫情期間，因大部分醫療資源被分配到防疫工作上，導致心理疾病患者可獲的資源減少；一些機構不再接收新的患者，或者治療被簡單化，提前出院回家等；疫情也導致人與人之間的接觸減少，進一步給人造成心理負擔，致使精神疾病患者病情惡化，從2020年10月開始，出現自殺傾向的人群比例也明顯上升。

黃峰滔建議民眾，如果家中有心理疾病患者，家人應多留意患者情緒細節的變化，多和他們聊天，查看是否有按時吃藥，心理輔導是否有照常進行等；「家人應多留意和以往不一樣的地方，例如變得不愛與人通話、聯繫減少、重覆某個話題、過度擔憂、過度依賴某樣東西等」。

如果發現患者病情明顯惡化，應該及時送醫接受專業治療，即使沒有醫療保險，也可致電NYC Well(888)692-9355尋求幫助，接通電話後可按5，轉中文服務；如果需要緊急幫助，也可撥打該號碼，要求mobile crisis服務，會有專業人士在24小時至48小時之內上門服務。

布碌崙一名精神病華男在街頭發病，將原本打包好的垃圾丟得滿地都是。（讀者提供）
布碌崙一名精神病華男在街頭發病，將原本打包好的垃圾丟得滿地都是。（讀者提供）

疫情 8大道 華男

上一則

挺堂食 反仇恨 白思豪華埠用餐 市府公布堂食防疫指南

下一則

舉報虐待 12歲失聯返家男童 故意給母添麻煩

延伸閱讀

楊安澤跳過穆斯林舉辦市長論壇 卻上反穆人士播客 引不滿

楊安澤跳過穆斯林舉辦市長論壇 卻上反穆人士播客 引不滿

法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗

法拉盛檢測陽性率全市第2 僅3%打完疫苗
怕冷未上門查案致女遭夫勒死 兩警僅遭小處分

怕冷未上門查案致女遭夫勒死 兩警僅遭小處分
布碌崙華人染疫不自知 都槲同鄉會增設檢測點

布碌崙華人染疫不自知 都槲同鄉會增設檢測點
參選紐約市議員 3福州子弟向華社拜年

參選紐約市議員 3福州子弟向華社拜年
地鐵精神病患攻擊 民代促市府行動

地鐵精神病患攻擊 民代促市府行動

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕