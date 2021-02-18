華男精神病發作 布碌崙街頭狂甩垃圾 華警安撫送醫

布碌崙兩名警員正在現場安撫在街頭發狂的華男(右一)。（讀者提供）

疫情 期間不少民眾心理健康亮起紅燈，16日晚布碌崙(布魯克林)8大道 就有一名華裔男子因精神疾病惡化，突然發狂，將街頭垃圾瘋撒，最終警方到場，將華男 送醫治療。

據悉，該名華男居住在8大道交59街附近，受精神疾病困擾已久，時常獨自在街頭遊蕩，但16日突然發狂；目擊者稱，該名男子當時大叫，提起原本已打包好放置在街角的垃圾，站在路中心不斷狂甩，嚇得周圍民眾落荒而逃。

民眾報警後，市警72分局多名警員快速前往，其中華裔警員李启中用中文安撫華男情緒，同時等待醫護人員，將男子送上救護車。

李启中指出，8大道華社周圍有不少精神疾病患者，疫情期間一些患者的情緒明顯變得更容易激動；如果患者沒有破壞行為，就不在警方管轄範疇，但一旦出現破壞或傷人行為，警方就會涉入，必要時送醫或拘捕。

紐約兒童中心社工督導黃峰滔指出，疫情之前就有數據統計，在美國30%人群曾被抑鬱症或焦慮症等精神疾病困擾，其中65歲以上亞裔女性患上精神疾病的比例最高，此外青少年在全美自殺人群中也占有非常高的比例。

新冠疫情期間，因大部分醫療資源被分配到防疫工作上，導致心理疾病患者可獲的資源減少；一些機構不再接收新的患者，或者治療被簡單化，提前出院回家等；疫情也導致人與人之間的接觸減少，進一步給人造成心理負擔，致使精神疾病患者病情惡化，從2020年10月開始，出現自殺傾向的人群比例也明顯上升。

黃峰滔建議民眾，如果家中有心理疾病患者，家人應多留意患者情緒細節的變化，多和他們聊天，查看是否有按時吃藥，心理輔導是否有照常進行等；「家人應多留意和以往不一樣的地方，例如變得不愛與人通話、聯繫減少、重覆某個話題、過度擔憂、過度依賴某樣東西等」。

如果發現患者病情明顯惡化，應該及時送醫接受專業治療，即使沒有醫療保險，也可致電NYC Well(888)692-9355尋求幫助，接通電話後可按5，轉中文服務；如果需要緊急幫助，也可撥打該號碼，要求mobile crisis服務，會有專業人士在24小時至48小時之內上門服務。