舉報虐待 12歲失聯返家男童 故意給母添麻煩

失聯五天後返家的12歲男童朱瑞恩。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉12歲華裔男童朱瑞恩(Ryan Zhu，姓名皆音譯)失聯五天後終於返家，但其母親黃玉蓉(Yurong, Huang)隨即遭兒童福利 和保護局(ACS)調查，並被捕控罪，涉多宗危害兒童福利、持武器攻擊等罪名；黃玉蓉17日受訪表示，兒子在地鐵棲身時已得知父母在尋找他，為了隨心所欲打遊戲，向兒童局舉報母親虐待，想給母親製造麻煩，目前兒子由黃玉蓉的妹妹幫忙照顧。

根據法律文件，黃玉蓉涉嫌用掃把打朱瑞恩的腿部兩到五下，導致紅腫瘀痕；朱瑞恩10日晚在時報廣場地鐵站 被找到後，她於隔天(11日)被捕控罪，面臨持武器攻擊致傷、非法持有武器、威脅、危害兒童福利等罪名；法院發出保護令，黃玉蓉目前無法靠近兒子，由她妹妹臨時照顧。

黃玉蓉17日受訪表示，起初是朱瑞恩上網課時玩遊戲被發現，她一氣之下拍了電腦，母子倆起了爭執後，朱瑞恩生氣推母親，結果把黃玉蓉推至撞到牆上，頭還磕到；黃母非常生氣，當時委屈地哭了，之後確實也拿起掃把作勢要打孩子，但被朱瑞恩避開。

她說，晚上還到孩子房裡哄他，再三確定沒有打傷他，但朱瑞恩隔天就帶著錢、電腦、衣服和手電筒離家出走；後來，朱瑞恩說在地鐵站落腳時，已從朋友口中得知家人正著急尋找他，但想不受母親打擾打遊戲，所以向兒童局撒謊稱遭母親虐待，包括抓起頭往牆上撞、用掃把毆打之類，還說姐姐也受害。

黃母無奈說，兒子受朋友教唆，稱若想給父母添些麻煩，可以向兒童局舉報；她說，兒子心裡想的就是要痛快的打遊戲，打完了才回家，沒想過讓兒童局介入後，會造成的嚴重後果。

兒子返家當晚，兒童局專員上門讓朱瑞恩立即到醫院接受檢查，因兒子幾天內沒睡覺，黃母要求隔天才檢查，兒童局就責怪她不重視孩子；面對兒童局的詢問，朱瑞恩強調腳上的傷是雪天跌倒所致，後來急救人員也上門檢查傷口，也認為傷痕不像被掃把毆打，但兒童局專員卻仍一心要找出黃母虐童證據。

黃母表示，後悔不該在氣頭上拿掃把恐嚇兒子，但她從來都沒有想傷害孩子；黃玉蓉說，目前由公派律師代表，律師目前認為案情對她有利；她的下一次出庭日期是3月23日(周二)。