法拉盛華女被推昏迷 疑仇恨亞裔犯罪 華社譴責

涉嫌在法拉盛攻擊華裔女子的嫌犯。(取自受害人家人臉書)

繼紐約市 地鐵發生多起針對亞裔 的暴力傷害案件後，一名50多歲的華裔女性16日下午在法拉盛街頭被一名男子猛力推倒在地，頭部受傷，當場昏迷；受害華女的家人認為，此案涉及針對亞裔的仇恨犯罪 ，警方已立案，初步將此定為攻擊案，並公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索。

(影音來源：受害人家人)

受害人的子女17日在社群媒體上發文表示，16日下午2時至4時之間，「一名男子大喊種族歧視話語，同時走向我的母親，用力把她推倒在地上。她的頭撞到桿子上，隨後昏倒。」案發後，受案人進入醫院治療四、五個小時，額頭縫了近十針。

轄管法拉盛的市警109分局已對此立案，並於17日下午公布嫌犯照片，呼籲民眾提供線索；警方表示，16日下午，在靠近緬街的羅斯福大道上，嫌犯與受害人發生口頭衝突後，抓住受害人並將其推到地上，造成受害人頭部受傷。民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或在推特上@NYPDTips。

市議員顧雅明17日在社群媒體轉發警方發布的通緝嫌犯信息，譴責近期針對亞裔的暴力犯罪，並請民眾分享，呼籲一旦看到疑似嫌犯者，要立即聯繫警方。

市議員參選人黃敏儀表示，從新冠疫情爆發以來，亞裔社區遭受的仇恨犯罪激增，據統計，紐約市2020年發生的針對亞裔的仇恨犯罪比前一年增加九倍，「從84歲的舊金山華裔耆老日前遭攻擊喪命，到紐約市地鐵上亞裔男子無辜遭攻擊割臉，我們看到對亞裔的仇恨犯罪仍在繼續；昨日，又有一名亞裔女性光天化日之下在法拉盛被人推倒」。

黃敏儀說，「我們需要採取行動，制止反亞裔的仇恨犯罪的激增」；紐約亞裔律師協會最近也在題為「新冠疫情期間在紐約針對亞裔的仇恨與暴力行為上升」的報告中給出建議，包括建立多語言網站和熱線電話，使民眾可匿名報告仇恨犯罪或潛在的仇恨犯罪，也呼籲對仇恨犯罪進行統一分類、調查和起訴。

受害人子女在社交平台上對此案的發文廣泛傳開，亞裔名人奧利薇亞‧穆恩(Olivia Munn)17日在其推特上引述此案，要求警方調查，並呼籲停止仇恨亞裔的犯罪及保護年長者。