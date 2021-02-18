我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

金兌錫批葛謨 拿養老院醜聞威脅要摧毀他

記者牟蘭／紐約報導
金兌錫日前接受採訪時爆出，葛謨因養老院隱瞞新冠死亡人數的醜聞向他施壓，以摧毀他的事業威脅，要求他發表聲明改變說詞。(本報檔案照)
金兌錫日前接受採訪時爆出，葛謨因養老院隱瞞新冠死亡人數的醜聞向他施壓，以摧毀他的事業威脅，要求他發表聲明改變說詞。(本報檔案照)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)日前接受採訪時爆出，州長葛謨(Andrew Cuomo)因養老院隱瞞新冠死亡人數的醜聞向他施壓，以摧毀(destroy)他的事業威脅，要求他發表聲明改變說詞；但州長辦公室17日否認了上述指控，指責金兌錫說謊，稱對方與葛謨長期交惡，州長從未說過「摧毀」的言論。據悉，聯邦調查局(FBI)和紐約東區聯邦檢察官已對葛謨啟動調查。

CNN電視台17日報導，金兌錫受訪時說，他11日在家中為孩子洗澡時，接到葛謨電話，對方給他施壓，要求他隱瞞其幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)，日前爆出其辦公室因擔心川普指派的聯邦檢察官對州府調查，沒有公開養老院死亡真實數字言論。

金兌錫表示，葛謨在電話中告知他「兩人在一起工作，(某些做法)不應越界」，他補充，州長在電話稱「我沒有看見他的憤怒，他可以摧毀我(的事業)」(I hadn't seen his wrath and that he can destroy me)。

對於這次談話，金兌錫稱，從沒人以這種方式與他交談，批評葛謨在電話交談中故意激怒他，引誘他說出不當言論做法；他的妻子譚夕婁隨後給予證實，表示州長在電話中「大聲」且「憤怒」，甚至以「你以為你是誰？」指責丈夫。

金兌錫說，這次對話後，葛謨多次通過「沒有來電顯示」的電話聯繫他，並由他的助理發出希望再次通話的要求，但被他拒絕；他說已聘用律師，並告知州長辦公室，他們需通過他的律師與其接觸。

州長辦公室高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)在17日的聲明中否認了金兌錫的說辭，他稱自己也是當天對話的證人之一，否認葛謨或辦公室其他人員因為「憤怒」，以「摧毀」威脅，要任何人「掩飾」任何言論，他直言金兌錫說謊。

阿佐帕迪在聲明中指出，兩人的對話中，葛謨就金兌錫在紐約郵報發表的有關養老院死亡數字的言論提出異議，並建議對方發表聲明，但並未得到回應；他說，州長辦公室與金兌錫因2015年的美甲店改革法案交惡已久，他指責金兌錫不顧美甲店員的健康，一邊倒支持店主，還在競選中收取店主的捐款。

金兌錫17日堅持他對州長的指控，並回應紐約郵報關於養老院死亡報導並未誤解對他的採訪；另有三名不願具名的州眾議會與參議會也表示，葛謨曾暗示或明確威脅他們，若不支持其執政，將採取政治報復。

州眾議員金兌錫，因養老院新冠死亡數字與州長葛謨交惡。(本報檔案照)
州眾議員金兌錫，因養老院新冠死亡數字與州長葛謨交惡。(本報檔案照)

葛謨 養老院 紐約

上一則

染新冠康復 楊安澤籌備成立紐約人民銀行

下一則

耆老難預約接種 議會要求優化系統

延伸閱讀

涉低報養老院疫情 司法部對紐約州展開調查

涉低報養老院疫情 司法部對紐約州展開調查
葛謨：全州新增12例變種病毒 遊樂場4月9日可重開

葛謨：全州新增12例變種病毒 遊樂場4月9日可重開
紐約客談／葛謨犯錯 州民照挺

紐約客談／葛謨犯錯 州民照挺

養老院疫情低報 葛謨堅稱數據準確、公布延遲

養老院疫情低報 葛謨堅稱數據準確、公布延遲
南非變種病毒現蹤 紐約百萬人打完兩劑疫苗

南非變種病毒現蹤 紐約百萬人打完兩劑疫苗
葛謨首次回應養老院疫情醜聞 稱數據準確 但公布不及時

葛謨首次回應養老院疫情醜聞 稱數據準確 但公布不及時

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕