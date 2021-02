金兌錫批葛謨 拿養老院醜聞威脅要摧毀他

金兌錫日前接受採訪時爆出,葛謨因養老院隱瞞新冠死亡人數的醜聞向他施壓,以摧毀他的事業威脅,要求他發表聲明改變說詞。(本報檔案照)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)日前接受採訪時爆出,州長葛謨 (Andrew Cuomo)因養老院 隱瞞新冠死亡人數的醜聞向他施壓,以摧毀(destroy)他的事業威脅,要求他發表聲明改變說詞;但州長辦公室17日否認了上述指控,指責金兌錫說謊,稱對方與葛謨長期交惡,州長從未說過「摧毀」的言論。據悉,聯邦調查局(FBI)和紐約 東區聯邦檢察官已對葛謨啟動調查。

CNN電視台17日報導,金兌錫受訪時說,他11日在家中為孩子洗澡時,接到葛謨電話,對方給他施壓,要求他隱瞞其幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa),日前爆出其辦公室因擔心川普指派的聯邦檢察官對州府調查,沒有公開養老院死亡真實數字言論。

金兌錫表示,葛謨在電話中告知他「兩人在一起工作,(某些做法)不應越界」,他補充,州長在電話稱「我沒有看見他的憤怒,他可以摧毀我(的事業)」(I hadn't seen his wrath and that he can destroy me)。

對於這次談話,金兌錫稱,從沒人以這種方式與他交談,批評葛謨在電話交談中故意激怒他,引誘他說出不當言論做法;他的妻子譚夕婁隨後給予證實,表示州長在電話中「大聲」且「憤怒」,甚至以「你以為你是誰?」指責丈夫。

金兌錫說,這次對話後,葛謨多次通過「沒有來電顯示」的電話聯繫他,並由他的助理發出希望再次通話的要求,但被他拒絕;他說已聘用律師,並告知州長辦公室,他們需通過他的律師與其接觸。

州長辦公室高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)在17日的聲明中否認了金兌錫的說辭,他稱自己也是當天對話的證人之一,否認葛謨或辦公室其他人員因為「憤怒」,以「摧毀」威脅,要任何人「掩飾」任何言論,他直言金兌錫說謊。

阿佐帕迪在聲明中指出,兩人的對話中,葛謨就金兌錫在紐約郵報發表的有關養老院死亡數字的言論提出異議,並建議對方發表聲明,但並未得到回應;他說,州長辦公室與金兌錫因2015年的美甲店改革法案交惡已久,他指責金兌錫不顧美甲店員的健康,一邊倒支持店主,還在競選中收取店主的捐款。

金兌錫17日堅持他對州長的指控,並回應紐約郵報關於養老院死亡報導並未誤解對他的採訪;另有三名不願具名的州眾議會與參議會也表示,葛謨曾暗示或明確威脅他們,若不支持其執政,將採取政治報復。