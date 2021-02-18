染新冠康復 楊安澤籌備成立紐約人民銀行

楊安澤宣布計畫成立「紐約人民銀行」。（楊安澤競選團隊提供）

華裔市長參選人楊安澤 日前感染新冠後居家隔離治療，17日恢復競選行程，獲得上城民主黨俱樂部(Uptown Democratic Club)背書；他當日宣布成立「紐約人民銀行」(The People's Bank of New York)的詳細規畫，用以每年發放現金、救濟全市超過50萬名低收入市民，並為小商家提供貸款 。

楊安澤在上月啟動競選之時，就宣布若當選市長，將由市府成立「人民銀行」，為全市50萬低收居民群每年發放2000元到5000元的現金；他當日宣布計畫細節，此計畫將尤為著重幫助遭新冠疫情嚴重打擊的小商家，還將幫助10萬戶家庭重建銀行信用分數。

楊安澤表示，若勝選，在其成為市長後的第一年內，市府將通過預算來給「紐約人民銀行」投資1億元，為全市社區發展金融機構(Community Development Financial Institutions，CDFI)提供發展資金，幫助CDFI開發移動銀行等設施便捷更多民眾，為傳統小商家提供由CDFI擔保的貸款等。

根據市消費者事務局2017年數據，全市有約35萬4100戶家庭沒有銀行帳戶，68萬9000戶家庭銀行資金不足；楊安澤說，雖然紐約市 是全球金融中心，擁有眾多金融資源，但少數族裔社區、移民和低薪階層卻無法獲得充足的資源和資金來創業，12%的紐約市家庭沒有銀行帳戶，24%的家庭銀行資金不足，這些家庭在希望開始自己的生意時，不得不尋求高利率的貸款或其他不合理的資金借貸方式。

他說，人民銀行會保證全市有需要的商家獲得5萬元以上的貸款，以得以繼續生存，並預計在2022年在全市支持帶動1萬5000個小商家的創業。

此外，楊安澤日前遭到穆斯林團體抨擊，因其以新冠養病為由謝絕參加一場由穆斯林團體舉辦的市長參選人論壇，但同日卻參加了一位知名反穆斯林人士哈里斯(Sam Harris)的播客節目。楊安澤的聯合競選經理阿胡賈(Sasha Ahuja)表示，「楊安澤絕對不認同哈里斯對穆斯林社區的觀點，他上哈里斯的節目也不代表他認可這些觀點」。