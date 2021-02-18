競選紐約市議員 李金枝允當選改善華埠地稅

李金枝（左）17日拜訪中華公所，承諾若當選將會積極與相關單位溝通，改善華埠地稅問題。(記者顏嘉瑩／攝影)

競選市議會第一選區市議員的參選人李金枝，17日拜訪紐約 中華公所，認為在新冠肺炎疫情持續，小房東相當辛苦，承諾若當選將致力改善華埠 地稅問題；在特殊高中入學制度上，她支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)的同時，也引入其他因素作錄取的綜合考量；同時她也支持關閉雷克島和建城區監獄 。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

地稅是困擾華埠小業主多年的大負擔，華埠的社團未接受政府資助，並為社區服務，但年年增長的地稅成為這些社團經濟重擔；李金枝表示，現任市議員陳倩雯推動地稅延緩法案，將延遲罰金從18%降至7.5%，她承諾若當選，將會敦促市府全面評估華埠地稅的計算方式，同時透過註冊非營利501c3組織，或成立社區土地信託基金，以減輕小業主的負擔。

李金枝認為，SHSAT不應廢除，但她也認為不應光從單一考試來測驗學生能力，而應該用考試成績再加上學生在校平均表現，學生個人經歷、背景等更全面的標準，來擴大招生，同時也增設更多特殊高中。

華埠社區關心的城區監獄，李金枝表示支持司法改革、認同市府關閉雷克島監獄以及修建城區監獄；不過她也認為，市府在做法上未和社區溝通、聽取民意的方式不妥，若她當選，將要求市府重新進行新的城區監獄環境評估。

中華公所主席于金山則說，李金枝過去多年為社區服務、經驗豐富，在2019年於哥倫布公園永久安置孫中山銅像、並命名所在廣場為「中山廣場」時，李金枝協助社區與市府單位溝通，他在會上也代表中華公所，感謝李金枝的協助。

李金枝獲得中華總商會青商部理事長盧元龍、全美李氏元老李可喬、全美李氏美東總長及紐約李氏總分所主席李國威，以及紐約新會同鄉會主席吳仰強等人，代表各自社團的背書。