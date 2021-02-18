大麻合法化 紐約無底線

紐約州將大麻合法化，將給未成年人帶來誘惑。(美聯社)

州長葛謨此前已經明確表示今年會將娛樂大麻合法化 ，不久前又提出一個30天修正計畫，實際內容主要是介紹合法化大麻後創造的稅收如何使用，這一切都說明娛樂大麻合法已成定局。

30天修正計畫，不過是紐約州 府掩耳盜鈴的手段，也恰恰說明了政府對大麻合法化的危害非常了解，但因為太窮了，不得不低頭另尋財源；與此同時還得安撫最受影響的社區和當地民眾的情緒，「我合法也是為了拯救你們這些被毒品毒害的社區，所以掙的錢都給你。」

華人 在大麻合法化議題上較統一，雖然明白吸食大麻直接上癮的可能性不是那麼大，但更多是潛在的危害，一旦大麻被合法，等於給其他毒品又開了一扇窗；這對於已有成熟是非觀念的成年人，可能負面影響還有限，畢竟敢嘗試的都已經嘗試過了，但對於未成年人，大麻合法化將成為潘朵拉的盒子，在好奇心驅使下，恐一發不可收拾。

美國成癮藥物協會是最大的專攻成瘾藥物的醫生組織，它曾發表過反對大麻合法化的文章，提到大麻上癮率雖比不上香菸，但那種簡單粗暴帶來的精神愉悅，十分容易造成精神依賴；過去也已經有數據證明，青少年吸食大麻後，大大增加了他們患上精神疾病的風險，包括精神分裂和雙重人格等。

加州在大麻合法化後，不少人做起種植大麻的生意，將其視為新的生財之道，不少華人房東的房子，也被這些租客破壞霸占；也許不久後華人投訴的不會再是自己樓下總是聚集著一群吸大麻的青少年，而是自己房子成了大麻種植中心，也讓苦命的紐約房東又面臨一個新的難題。

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