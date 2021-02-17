休班路遇火燒車 海關執法員梁文軒冒火救人

梁文軒(左)冒火救人的舉動受到紐約甘迺迪國際機場(JFK)港口主任嘉獎。(紐約CBP提供)

剛加入聯邦海關與邊境 保護局(CBP)大紐約區一年的執法人員梁文軒，上月底休班期間，看到路邊一輛正在燃燒的汽車 ，立即報警求助，並發現一名困在車中的人員；為及時救出被困者，他在警員趕來前，與另一名路人冒生命危險衝進火舌中營救傷者，所幸三人均脫離危險。

梁文軒17日接受本報採訪時表示，他12歲時與父母從台灣移民紐約市 ，後因父母工作變動，搬到弗吉尼亞生活，2015年、25歲時成為一名警員，從警五年後，他隨家人搬回紐約市，並於一年前加入聯邦海關與邊境保護局，成為一名海關執法人員。

仍在訓練期的梁文軒說，他今年1月27日下午1時30分左右休班時，正巧看到路邊停泊一輛正在燃燒的汽車，走進查看後，發現一名司機被困在車中；他立即撥打911求助，但為及時救出被困者，他在警員趕來前，與另一名路人衝進火海，將被困的人員從車中拽出，所幸三人均幸運脫險。

從事警察的工作時，梁文軒表示，他也曾在巡邏期間，在道路、沙灘以及其他場所，搶救吸毒過量、溺水與其他遇到緊急狀況的人員，但加入海關與邊境保護局後，他今年1月首次營救他人的生命，為這次成功的行動感到高興。

梁文軒說，當他告知父母自己救人的事件後，父母擔憂他的安危，但同時也為他的舉動自豪；他說，作為一名海關執法人員，遇到緊急狀況衝到前線，同樣也是他的責任。

本次營救活動，受到CBP紐約甘迺迪國際機場(JFK)港口主任Sal Ingrassia的嘉獎，他在推特上表示，因為梁文軒的迅速行動，營救了一個生命，「無論是休班還是當班，聯邦海關與邊境保護局執法人員隨時準備營救」。