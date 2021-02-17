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中華公所前主席陳玉駒染疫辭世 享壽92歲

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳玉駒日前因感染新冠病毒，於14日凌晨辭世，享壽92歲。(紐約中華公所提供)
陳玉駒日前因感染新冠病毒，於14日凌晨辭世，享壽92歲。(紐約中華公所提供)

紐約中華公所前主席陳玉駒日前因感染新冠病毒入院，於14日凌晨辭世，享壽92歲；他生前關注紐約華人發展、積極參與社區服務，對推動華人參政起重要作用；鑑於新冠疫情持續，家屬不舉辦公開弔唁，將舉辦家祭後火化遺體，喪禮懇辭花籃、輓聯、奠儀，要求將心意轉為慈善捐贈給紐約華僑學校。

祖藉廣東東莞、在廣州成長的陳玉駒，為1979年美中建交後，首批經香港移民美國的移民之一，早年在長島開設農場，退休後參與社區事務，於2004年至2006年任中華公所主席，以「有容乃大、事緩則圓」做為處事原則，力促社區團結繁榮。

當時華埠在九一一事件後經濟受到打擊，陳玉駒舉行社區圓桌會議，合力向政府爭取資源，最終促成政府撥款設立華埠共同發展機構，為五名創辦人之一，該機構日後也成為目前的華埠商業改進區。

陳玉駒積極推動華人參政、選民教育，他認為中華公所做為社團龍頭，應帶頭呼籲選民登記、動員投票；他在任內成立華裔選民聯盟，先後邀請當時的市長參選人、曼哈頓區長參選人等，在中華公所大禮堂舉辦政見會、同台辯論，呼籲社區踴躍投票，也引起主流社會對華人選票的重視。

在陳玉駒任內，曾發生南亞大海嘯等天災，中華公所也在他帶領下發動賑災，籌款超過80萬元，協助災民度過難關；卸任後，陳玉駒也成立弘志教育基金會，鼓勵華裔學子發奮向上及協助社區發展，並協助紐約華僑學校成立基金會，協助清寒學子就學。

陳玉駒卸任中華公所主席後轉任顧問，也曾任美東聯成公所主席、顧問委員會召集人、中華總商會榮譽會長、至孝篤親公所顧問、東方銀行董事、中山大學美東校友會會長、美東培正同學會會長等；前紐約市長彭博(Mike Bloomberg)曾頒發陳玉駒「社區合作獎」，表揚他努力促使華人融入主流；中華民國僑務委員會也頒贈「海華獎章」，表揚他對服務社區的貢獻。

據了解，陳玉駒14日凌晨在紐約長老會下城醫院辭世，彌留之際家人為他選播生前喜愛的音樂「風的季節」，讓他在樂聲中走完人生最後時光。

紐約市 華人 華埠

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