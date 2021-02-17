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布碌崙華人染疫不自知 都槲同鄉會增設檢測點

記者黃伊奕／紐約報導
美國都斛同鄉會8大道華社增設核酸和抗體檢測站。（美國都斛同鄉會提供）
美國都斛同鄉會8大道華社增設核酸和抗體檢測站。（美國都斛同鄉會提供）

布碌崙(布魯克林)各華社一度出現疫情失控，其中發生不少華人染疫卻不自知，繼續在社區活動、傳播病毒；為此，美國都斛同鄉會在8大道華社增設病毒和抗體檢測站，幫助當地民眾進行檢測。

都斛同鄉會會長王偉明近期於該會在布碌崙7大道交60街附近的瑞康老人中心增設了核酸和抗體檢測站，不少接受檢測的年輕華人在獲知確診新冠後，都十分驚訝，表示自己根本沒有任何症狀；還有部分人已有抗體，但根本不知道何時曾被感染。

王偉明表示，這些情況顯示，布碌崙華社存在大量無症狀感染者，如果沒有檢驗、自我隔離，恐進一步將病毒傳染給周圍的人；避免這類情況發生的最好辦法，就是民眾積極接受檢測，一旦發現染疫立即隔離。

對於一些人擔心檢測站不安全，王偉明表示該會檢測站所有工作人員都會戴上口罩、面罩以及防護服，檢測站也會每天進行三次徹底消毒，民眾大可放心前往。

該檢測中心由中央檢測中心(Central Lab)、亞美老人服務中心協會聯合設立，位於60街723號，每周一至周四上午9時至下午5時，周五上午9時至下午2時，民眾可前往進行核酸、抗體檢測，通常48小時內就會有結果；檢測站提供國語(普通話)及廣東話等方言服務，目前可每日服務近百人，民眾可提前預約也可直接前往，預約電話(212)226-2345。

檢測 布碌崙 華人

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