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紐約州眾議會少數黨領袖向華裔拜年 聘狄鐘琪為聯絡員

記者黃伊奕／紐約報導
州眾議會少數黨領袖巴克萊通過視頻向華社拜年。（視頻截圖）
州眾議會少數黨領袖巴克萊通過視頻向華社拜年。（視頻截圖）

州眾議會少數黨(共和黨)領袖巴克萊(William Barclay)16日通過視頻向華裔拜年，同時為了加強和華社聯繫，宣布聘請狄鐘琪為華社聯絡員，以便日後更好服務華裔選民。

巴克萊日前代表州眾議會少數黨，特別錄製了長度為一分鐘的拜年視頻，並特意用中文祝賀華裔「新年快樂、恭喜發財」，他指出過去一年對大家而言都不容易，希望接下來將不如意變成過去，繼續攜手前行；而州眾議會少數黨全體成員也非常樂意為華裔服務，希望看到更多華裔加入少數黨隊伍中來。

巴克萊強調中華文化歷史悠久，而廣大華人普遍文化價值、想法與少數黨政綱十分吻合，例如重視家庭、子女教育、提倡敬業樂業來達到小康理想、維護與完善法治、確保大家生活在安全的環境下；「如果你們有任何問題，我和我的同事都非常樂意為你們服務，在此我們祝福大家新春愉快。」

與此同時，為了更好地服務華裔社區，州眾議會少數黨辦公室特別聘請狄鐘琪擔任華裔社區聯絡員，並在春節期間走馬上任；狄鐘琪表示，他非常榮幸有機會服務大家，將努力承擔好橋梁作用，確保全市華裔和州議會之間信息傳遞順暢，同時在華裔密切關注的減稅、治安、教育等議題上起到積極作用；華人如果有任何訴求，歡迎積極與他聯繫，電話(347)972-9493。

州議會少數黨聘請狄鐘琪擔任華社聯絡員。（狄鐘琪提供）
州議會少數黨聘請狄鐘琪擔任華社聯絡員。（狄鐘琪提供）

華裔 教育 華人

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