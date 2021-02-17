我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

曼哈頓檢察官參選人克羅蒂 拜會紐約中華公所

記者顏嘉瑩／紐約報導
克羅蒂認為，讓紐約在新冠肺炎疫情後復甦的基礎為經濟，而維持公共安全才能促進經濟發展。(視訊會議截圖)
克羅蒂認為，讓紐約在新冠肺炎疫情後復甦的基礎為經濟，而維持公共安全才能促進經濟發展。(視訊會議截圖)

曼哈頓地區檢察官民主黨參選人克羅蒂(Liz Crotty)，16日透過線上會議拜會紐約中華公所；她認為，讓紐約在新冠疫情後復甦的基礎是經濟，而維持公共安全才能促進經濟發展，身為檢察官，最重要的就是勇於執法，並傾聽社區的聲音。

中華公所主席于金山介紹，克羅蒂從小在曼哈頓長大、畢業於復敦大學(Fordham University)法學院，相關法律經驗豐富，對於華埠也不陌生，此次拜會中華公所，則希望讓華人社區了解參選政見。

克羅蒂表示，疫後復甦，各界都在苦惱要如何吸引人們回來紐約及華埠，「如果人們感到不安全，就不會回來，維持公共安全就是最重要的事」；疫情期間華社發生不少歧視案件，克羅蒂說，檢察官應該要勇於執法、起訴罪犯，同時也應該要教育這些犯罪者，讓他們透過了解不同的文化，來認清自己的錯誤，以預防未來更多類似犯罪發生。

面對紐約市在疫情間上升的犯罪率，克羅蒂說：「我執法的態度，就是要讓被害人獲得應得的正義」；她舉例國寶銀行在2012年遭到現任的曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)指控貸款欺詐一案，表示檢察官除了執法，也要傾聽社區的聲音、知道哪裡不足，根據不同的情況來做決策，而不應「一竿子打翻一船人」。

對於興建城區監獄，克羅蒂則表示，紐約已經有監獄，市府能夠將它打造得更好，不需要再建新監獄或擴建；同時她也認為，執法部門也應重視輕罪罪案，才能預防更多的犯罪發生。

紐約市 疫情 監獄

上一則

紐約客談／葛謨犯錯 州民照挺

下一則

紐約州眾議會少數黨領袖向華裔拜年 聘狄鐘琪為聯絡員

延伸閱讀

紐約前中華公所主席陳玉駒 92歲染疫辭世

紐約前中華公所主席陳玉駒 92歲染疫辭世
世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮
紐約繳不出房租者 疫情來最高峰 92%餐館業者無力負擔

紐約繳不出房租者 疫情來最高峰 92%餐館業者無力負擔
「不放棄任何一隻狗」從中國屠宰場又救出29隻 抵紐約

「不放棄任何一隻狗」從中國屠宰場又救出29隻 抵紐約
地鐵隨機捅人致2死 兇嫌不得保釋

地鐵隨機捅人致2死 兇嫌不得保釋

南非變種病毒現蹤 紐約百萬人打完兩劑疫苗

南非變種病毒現蹤 紐約百萬人打完兩劑疫苗

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍