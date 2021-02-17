曼哈頓檢察官參選人克羅蒂 拜會紐約中華公所

克羅蒂認為，讓紐約在新冠肺炎疫情後復甦的基礎為經濟，而維持公共安全才能促進經濟發展。(視訊會議截圖)

曼哈頓地區檢察官民主黨參選人克羅蒂(Liz Crotty)，16日透過線上會議拜會紐約中華公所；她認為，讓紐約在新冠疫情 後復甦的基礎是經濟，而維持公共安全才能促進經濟發展，身為檢察官，最重要的就是勇於執法，並傾聽社區的聲音。

中華公所主席于金山介紹，克羅蒂從小在曼哈頓長大、畢業於復敦大學(Fordham University)法學院，相關法律經驗豐富，對於華埠也不陌生，此次拜會中華公所，則希望讓華人社區了解參選政見。

克羅蒂表示，疫後復甦，各界都在苦惱要如何吸引人們回來紐約及華埠，「如果人們感到不安全，就不會回來，維持公共安全就是最重要的事」；疫情期間華社發生不少歧視案件，克羅蒂說，檢察官應該要勇於執法、起訴罪犯，同時也應該要教育這些犯罪者，讓他們透過了解不同的文化，來認清自己的錯誤，以預防未來更多類似犯罪發生。

面對紐約市 在疫情間上升的犯罪率，克羅蒂說：「我執法的態度，就是要讓被害人獲得應得的正義」；她舉例國寶銀行在2012年遭到現任的曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)指控貸款欺詐一案，表示檢察官除了執法，也要傾聽社區的聲音、知道哪裡不足，根據不同的情況來做決策，而不應「一竿子打翻一船人」。

對於興建城區監獄 ，克羅蒂則表示，紐約已經有監獄，市府能夠將它打造得更好，不需要再建新監獄或擴建；同時她也認為，執法部門也應重視輕罪罪案，才能預防更多的犯罪發生。