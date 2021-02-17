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參選紐約市議員 3福州子弟向華社拜年

記者黃伊奕／紐約報導
寇頓(中)表示希望看到更多像林煜(右)和陳海靈(左)華裔青年出來參選。（記者黃伊奕／攝影）
寇頓(中)表示希望看到更多像林煜(右)和陳海靈(左)華裔青年出來參選。（記者黃伊奕／攝影）

正在參選市議員的三名福州子弟陳熠、林煜和陳海靈，16日在布碌崙(布魯克林)華社攜手拜年，獲得美國福建商會、美國亞裔社團聯合總會歡迎，州眾議員寇頓(William Colton)也前往支持，表示非常高興看到越來越多華裔出來競選並帶動更多選民投票

正在參選第25選區、第38選區和第20選區市議員職位的福州移民陳熠、林煜和陳海靈，向布碌崙華人送上春節祝福，亞總會會長陳善莊、美國福建商會會長林慈飛等人對他們的到來表示歡迎；他們稱在紐約的福州鄉親眾多，每位鄉親手中的選票都非常重要，希望大家能積極支持參選的這三位傑出青年，幫助華裔在美國政壇邁向新的台階。

寇頓表示當日雖然並非背書，但希望積極了解此次參選的三名華裔青年，「我很高興看到更多華裔出來參選，無論他們是否當選，都能積極帶動華裔選民投票，我也會密切的關注這些參選者，只要他們真的熱中為社區民眾服務，我就願意支持。」

林煜參選的第38選區市議員選區包括8大道華社，當日他早早到場，還給民眾送來禮物；他表示雖然該選區過去都是西語裔當選，但當地華裔民眾成長迅速，只要大家積極投票，他堅信自己最終能順利當選。

當日還有陳學端、郭爾強、陳書聖、施廣義、魏青、張院生、陳恒、陳在福、姜書棟、陳宜昌、吳詩釗、王世欽和林雨官等人參加。

布碌崙華人社區代表對林煜(前排左七)參選表示支持。（記者黃伊奕／攝影）
布碌崙華人社區代表對林煜(前排左七)參選表示支持。（記者黃伊奕／攝影）
布碌崙華社對陳熠(右七)、林煜(右九)和陳海靈(左八)參選表示支持。（亞總會提供...
布碌崙華社對陳熠(右七)、林煜(右九)和陳海靈(左八)參選表示支持。（亞總會提供）

華裔 美國 投票

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