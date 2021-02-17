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10華人參選紐約市議員 僑社力挺邀分享政見

記者朱蕾／紐約報導
十名華裔市議員參選人參加「紐約僑社支持華裔參政參選新年團拜見面會」。(記者朱蕾／攝影)
十名華裔市議員參選人參加「紐約僑社支持華裔參政參選新年團拜見面會」。(記者朱蕾／攝影)

數十個紐約華人社團聯合於16日在法拉盛舉行「紐約僑社支持華裔參政參選新年團拜見面會」，邀請華裔市議員參選人與華社民眾分享政見，增加了解，也呼籲華人積極投票，熟悉新的排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，選出更多華人進入市議會。

今年紐約市議員選舉，華裔踴躍參與，曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的華人較多的選區，均有一名甚至多名華裔參選；「紐約僑社支持華裔參政參選新年團拜見面會」由紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、全美江西同鄉會、紐約山東同鄉會、美國溫州同鄉會、亞裔維權大聯盟、紐約人力資源協會等40餘個華人社團聯合舉辦。

到場的市議員參選人有：曼哈頓華埠第一選區李金枝、李翠珊、劉林劍虹，皇后區法拉盛第20選區黃敏儀、尹導、陳海靈、楊愛倫，艾姆赫斯特(Elmhurst)和傑克森高地(Jackson Heights)第25選區陳熠，森林小丘和雷哥公園第29選區臧東慧、黃啟俊；雖然這些華裔參選人的政見各有不同，但都表示若當選，將為華人爭取權益。

此次活動聯絡人之一候建利表示，今年很多市議員的任期已滿，不能競選連任，為華人參政提供一個很好的機會，華社積蓄多年能量將在此爆發，「我們希望選出更多華裔民意代表。」

多名僑團代表均表示，希望華人當選市議員後，能夠為社區爭取更多的資源，推動市政府網站、市政設施等有完整中文版本、鼓勵並協助華人進入市府各部門工作，增加市府華人員工比例。

紐約40餘個華人僑團、社團聯合舉辦僑社支持華裔參政參選新年團拜見面會，十名華裔市...
紐約40餘個華人僑團、社團聯合舉辦僑社支持華裔參政參選新年團拜見面會，十名華裔市議員參選人分享政見。(記者朱蕾／攝影)

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