劉醇逸領州參議會同儕迎春 頒獎亞裔組織

劉醇逸(上二排左二)聯合多位同儕16日舉辦新春線上慶祝活動，為亞美醫師協會、慈濟基金會以及歡迎來華埠等多個亞裔組織頒獎。(視頻截圖)

為慶祝農曆新年，州參議員劉醇逸聯合多位同儕，16日晚舉辦線上慶祝活動，帶來中韓歌舞、木偶戲以及交響樂等表演，並為亞美醫師協會、慈濟基金會以及歡迎來華埠(Welcome to Chinatown)等多個亞裔組織頒獎，感謝他們在疫情 期間做出的貢獻。

劉醇逸攜手州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、卡范納(Brian Kavanagh)以及郭納德(Andrew Gounardes)，在線上慶新春，州眾議員魏普林(David Weprin)以及市議員郭登祺(Barry Grodenchik)等參與。

活動由身著唐裝的劉醇逸主持，紐約 幼獅青少年管弦樂團(CYCNY)帶來交響樂演奏「阿里山之歌」，紐約美華劇坊帶來的動物屬相木偶戲與皮影戲表演以及韓裔學生帶來傳統舞蹈、詩歌朗誦等表演。

劉醇逸表示，因受新冠疫情的影響，每年春節舉辦遊行被迫取消，為與民眾共慶這一佳節，他與同儕決定舉辦這場特殊線上新春慶祝活動，並感謝在疫情期間做出貢獻的亞裔機構。

因在疫情期間捐贈大量防疫 物資，亞美醫師協會受到劉醇逸等民選官員的嘉獎；該協會的首席運營長沈卉表示，亞美醫師協會從去年1月底開始，為最先爆發疫情的武漢募捐防疫物資，並從去年3月20日開始至年底為紐約的醫護人員募捐防疫物資。

沈卉說，亞美醫師協會中許多成員在紐約醫院前線工作，他們在去年最先發出防疫物資不足的求救信號，得知這些醫護人員反覆使用口罩，甚至無防護救治患者、不幸被傳染病毒後，協會甚至前往康州購買防疫物資捐贈給醫護人員，她感謝所有醫護人員的無私奉獻，盼望疫情早日結束。

本次線上慶祝新春活動還向慈濟基金會、歡迎來華埠、大紐約韓裔護士協會、皇後區韓裔美國人協會以及紐約亞裔美國人律師協會頒發獎狀。