國會眾議員孟昭文 背書黃敏儀競選法拉盛市議員

孟昭文(右)背書黃敏儀(左)競選市議員。(黃敏儀競選團隊提供)

國會眾議員孟昭文 15日宣布背書黃敏儀(Sandra Ung)競選紐約法拉盛 第20選區市議員，期待能在未來繼續合作，為社區爭取更多利益。

孟昭文與黃敏儀在專門為家庭暴力受害者提供法律訴訟服務的公益律師組織「家庭庇護」(Sanctuary for Families)相識，此後，兩人一直為亞裔社區在政府部門中的發聲，包括共同推動法案，修改紐約州 的教育法，讓農曆新年成為公立學校假日等。

孟昭文說，「我認識黃敏儀近20年，我們是朋友，更是一起為社區服務的夥伴。這些年，我見證了她的學習與成長；投身公共服務後，更看到她的才華、工作努力、以及服務社區居民與所有市民的熱忱。」

孟昭文表示，黃敏儀是市議員的最佳人選，相信她當選後會竭盡全力捍衛選區民眾的權益，「我需要黃敏儀成為我在政府中的夥伴，合作創造更美好的未來；我驕傲且興奮的為她的競選背書，並呼籲選民支持她成為20選區下任市議員。」

黃敏儀表示，很榮幸能夠得到國會議員孟昭文的背書，「她在國會一直是女性權益的開拓者、倡導者，我很自豪可以和她一起工作，提供東北皇后區工薪家庭需要的支援。若當選，我期待與她繼續合作，確保政府切實為本地居民服務。」

黃敏儀從哥倫比亞大學法學院畢業之後，成為家庭庇組織的公益律師；2005年起進入政府部門工作，2012年加入國會議員孟昭文的辦公室，負責社區聯繫，也幫助選區民眾聯繫移民局、幫助耆老解決退休金與健保問題、幫助退伍軍人獲得服務等。

黃敏儀已經獲得州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、紐約市教師聯合工會、法拉盛醫護人員以及40餘名紐約州律師的背書。