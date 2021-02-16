紐約市去年新增3萬套平價屋 史上第二高

白思豪宣布，全市2020年共新增近3萬套可負擔住房。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)日前宣布，全市2020年共新增近3萬套可負擔住房，數量創下有史以來第二高，目前計畫到2026年可共保有30萬套可負擔住房。

市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation and Development)局長卡羅爾(Louise Carroll)表示，市府自2014年以來，每年都在打破新增可負擔住房的紀錄；儘管去年遭遇新冠疫情 ，但市府仍然將新增可負擔住房作為工作重點之一；她表示，全市目前共保有17萬8000套可負擔住房，其中65%新建可負擔住房提供給年收入不超過5萬2000元的三口之家。

同時，市府去年新增超過1000套專供長者的可負擔住房，資助的長者可負擔住房數量已經達到1萬350套；此外，全市去年新增超過2000套專為遊民準備的可負擔住房。

白思豪2014年上台時曾發布一份十年規畫，希望每年新增至少2萬套可負擔住房，十年內新增20萬套；再加上此前就已存在的可負擔住房，市府的目標是在2026年之前保有30萬套可負擔住房。

白思豪表示，「沒有任何事情能阻擋市府履行建設更多可負擔住房的承諾，即便疫情也無法阻擋；隨著更多可負擔住房的建成，紐約市將繼續歡迎各地民眾到此安家；市府2021年的目標是新增至少2萬5000套可負擔住房，並以此創造數萬個就業崗位。」