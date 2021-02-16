911受害索賠申請7月29日截止 受影響者莫錯過
九一一恐襲的受害者賠償註冊，將在今年7月29日(周四)截止，馬來西亞旅美聯誼會日前指出，約有1萬名大馬華人居住在恐襲後受影響的曼哈頓下城範圍內，呼籲當時在該區域工作或居住的民眾立即註冊，使得健康因恐襲影響而出現狀況，可獲得相應索賠。
聯誼會董事會主席邦君雄表示，當時恐襲發生時，至少有1萬名馬來西亞華裔居住或工作在華埠區域，至今也有上千人還留在同個地點；他強調，就算現在健康未出現狀況，但污染物所帶來的健康風險很有可能在十幾年後才會顯現，若現在錯過時機，日後就難以索賠。
該會法律顧問愛德華·古奇(Edward Cuccia)補充道，隨著聯邦去年簽署一項法案，將九一一事件中受害者賠償金的償付期從2020年延至2092年；因此凡是在2001年9月11日至2002年5月30日期間，沿著哈德遜河(Hudson River)至堅尼路，再從堅尼路交東百老匯街整個區域以南的地方工作或生活的民眾，無論移民身分，均可免費註冊，以獲得賠償。
另一方面，拜登總統日前已向國會遞交移民改革法案，有可能為已在美居留五年以上的無證移民提供合法身分；邦君雄說，1990年代起有大批持著旅遊簽證來美，隨之逾期居留的大馬人，呼籲他們做好準備，若真的迎來這個改革方案，將會協助僑胞完成程序。
他也提醒，民眾會需要當時入境美國時簽發的I-94、有效護照、以及申請出示無犯罪紀錄的「良民證」等； 有興趣的大馬人可與該會取得聯繫，查詢更多詳情，可發電郵至[email protected]或發短信至(212) 729-0134。
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