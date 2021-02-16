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911受害索賠申請7月29日截止 受影響者莫錯過

記者顏潔恩╱紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會呼籲九一一事件發生時居住在華埠地區的鄉親立即註冊受害者賠償申請。(記者顏潔恩╱攝影)
馬來西亞旅美聯誼會呼籲九一一事件發生時居住在華埠地區的鄉親立即註冊受害者賠償申請。(記者顏潔恩╱攝影)

九一一恐襲的受害者賠償註冊，將在今年7月29日(周四)截止，馬來西亞旅美聯誼會日前指出，約有1萬名大馬華人居住在恐襲後受影響的曼哈頓下城範圍內，呼籲當時在該區域工作或居住的民眾立即註冊，使得健康因恐襲影響而出現狀況，可獲得相應索賠。

聯誼會董事會主席邦君雄表示，當時恐襲發生時，至少有1萬名馬來西亞華裔居住或工作在華埠區域，至今也有上千人還留在同個地點；他強調，就算現在健康未出現狀況，但污染物所帶來的健康風險很有可能在十幾年後才會顯現，若現在錯過時機，日後就難以索賠。

該會法律顧問愛德華·古奇(Edward Cuccia)補充道，隨著聯邦去年簽署一項法案，將九一一事件中受害者賠償金的償付期從2020年延至2092年；因此凡是在2001年9月11日至2002年5月30日期間，沿著哈德遜河(Hudson River)至堅尼路，再從堅尼路交東百老匯街整個區域以南的地方工作或生活的民眾，無論移民身分，均可免費註冊，以獲得賠償。

另一方面，拜登總統日前已向國會遞交移民改革法案，有可能為已在美居留五年以上的無證移民提供合法身分；邦君雄說，1990年代起有大批持著旅遊簽證來美，隨之逾期居留的大馬人，呼籲他們做好準備，若真的迎來這個改革方案，將會協助僑胞完成程序。

他也提醒，民眾會需要當時入境美國時簽發的I-94、有效護照、以及申請出示無犯罪紀錄的「良民證」等； 有興趣的大馬人可與該會取得聯繫，查詢更多詳情，可發電郵至[email protected]或發短信至(212) 729-0134。

移民 拜登 美國

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