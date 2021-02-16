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協助台商從疫情中復甦 駐美投資貿易服務處辦講座

記者顏嘉瑩╱紐約報導
郭曼麗表示，其中PPP截止日為3月31日，建議有需要者應盡快交申請。(截自視訊會議)
郭曼麗表示，其中PPP截止日為3月31日，建議有需要者應盡快交申請。(截自視訊會議)

為了協助在美台商因應新冠疫情，駐美投資貿易服務處日前與紐約台灣商會暨青商會合辦「聯邦中小企業署新冠疫情紓困方案」線上說明會，講解「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)及「經濟受損災難貸款方案」(Economic Injury Disaster Loan Program，EIDL)兩項紓困方案講解，其中PPP截止日為3月31日，建議有需要者應在截止前一周交出申請。

該活動邀請聯邦小企業管理署(SBA)經濟發展專員郭曼麗以中文進行講解；郭曼麗說，大部分的民眾都知道PPP和EIDL，但其實SBA還有多項紓困貸款計畫，有需要者可以上網https://bit.ly/3jl50h1查詢細節，提出申請。

駐美投資貿易服務處主任丁偉表示，新冠疫情讓全球供應鏈重組，目前經濟部也特別注重推動台美供應鏈合作、鼓勵台商返台投資、協助台灣廠商媒合海外人才等，以因應全球衝擊；他也分享，該服務處將於3月針對美東地區舉辦職涯會，邀請台灣廠商提供職缺，介紹工作機會及就業環境等。

紐約台灣商會會長江俊霖說，他從事建築業，主要業務是興建酒店，疫情對酒店業衝擊嚴重，也影響到他的工作；他表示，此次為首次舉辦相關紓困講座，未來將繼續舉辦講座，協助中小企業復甦。

紐約台灣青商會會長蔡璧徽則說，疫情已經持續快一年，重創許多小企業，政府的紓困計畫可直接補助小企業，相當有幫助。

當天活動還有紐約台資銀行、中國工程師學會大紐約分會、新澤西台灣商會、新英格蘭大波士頓台灣商會、麻州波克萊台灣商會、新英格蘭台灣青商會、新英格蘭玉山科技協會等單位共襄盛舉。

台灣 紓困 紐約

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