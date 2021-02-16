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「不放棄任何一隻狗」從中國屠宰場又救出29隻 抵紐約

記者朱蕾╱紐約報導
收養家庭激動的抱著從中國營救出來的狗狗。(No Dogs Left Behind提供)
收養家庭激動的抱著從中國營救出來的狗狗。(No Dogs Left Behind提供)

29隻來自中國的獲救狗，15日抵達紐約甘迺迪國際機場(JFK)，投入熱切等待牠們到來的收養家庭懷抱；此次是全球動物福利倡導組織「不放棄任何一隻狗」(No Dogs Left Behind)從中國帶回的第三批獲救夠，這些原本要成為今年玉林狗肉節宰殺對象的狗狗們終於平安到新家。

第三批的29隻倖存狗13日從中國飛抵加州洛杉磯國際機場，15日早上到達紐約。收養家庭早早來到機場等候家庭新成員到來，並為狗狗準備好水和食物；當「不放棄任何一隻狗」的成員把狗送過來時，收養者們激動的抱著狗。

在中美兩國數百名志願者的幫助下，「不放棄任何一隻狗」的創辦人貝里(Jeff Beri)從屠宰場、狗肉卡車、生鮮市場、玉林狗肉節、非法狗販子手中把狗救出，然後運送到安全的庇護所，獲救狗在那裡接受醫療救治、營養補充和康復；過去一年，該組織已經將200餘隻從中國救出的狗運送到美國，送到熱切等待永久收養牠們的美國家庭。

該組織表示，他們通過電子郵件、電話以及視訊，來與北美地區喜愛且有意收養獲救狗的家庭確認收養事宜，之後就是等待狗狗的到來。

去年11月底，「不放棄任何一隻狗」解救的第一批共79隻狗抵達紐約；今年1月底，第二批獲救狗抵達；此次是第三批。

受新冠疫情影響，運輸狗的費用在過去一年持續增長，而且遇到更多挑戰，過程中需要在全國範圍內戰略性的建造住房，以在運輸過程中提供庇護所，確保獲救狗的安全；全國各地的「不放棄任何一隻狗」成員和志願者帶著獲救狗，克服重重困難到達北京，然後狗狗坐上飛機飛往美國。

通過捐助者、志願者和倡導者的堅定支持，「不放棄任何一隻狗」組織領導推動全球動物福利改革；希望領養小狗或提供贊助的人士，可登錄網頁https://www.nodogsleftbehind.com/adopt/查詢詳情。

收養者在機場迎接狗狗的到來，並貼心準備了狗糧。(No Dogs Left Beh...
收養者在機場迎接狗狗的到來，並貼心準備了狗糧。(No Dogs Left Behind提供)
收養者在機場接到狗狗後，激動的愛撫牠。(No Dogs Left Behind提...
收養者在機場接到狗狗後，激動的愛撫牠。(No Dogs Left Behind提供)
收養者在機場迎接狗狗的到來。(No Dogs Left Behind提供)
收養者在機場迎接狗狗的到來。(No Dogs Left Behind提供)

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